Mrazivá kotlina v Šindelové se stala lákavou turistickou atrakcí

Stanici spravuje pozorovatel počasí Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni Rudolf Kovařík, který návštěvu z Barcelony přivítal minulý týden.

„Šlo o vrchního předáka z tamní elektrárny a vysvětloval jsem mu, že u nás stanice funguje stejně jako ve Španělsku,“ vypráví Rudolf Kovařík.

Návštěvy mu přitom na stanici vodí třeba ti, kteří mají v Šindelové či okolí chalupy a přijedou jim hosté. Podle Rudolfa Kovaříka za atraktivitu může zejména reportáž jedné z německých televizních stanic.

„Sousedka jednou pořádala oslavu, na kterou dorazili hosté z Frankfurtu, a ptala se mě, jaké budou mít počasí,“ vzpomíná Rudolf Kovařík. Řekl jim, že ráno může mrznout, čemuž nikdo nevěřil. Jenomže opravdu mrzlo.

Jedna z účastnic oslavy to zavolala své dceři a najednou přijel do Šindelové německý televizní štáb. „To, že v létě mrzne, je normální v Alpách. Oni ale nemohli věřit tomu, že se to může stát pouhých 580 metrů nad mořem,“ říká pozorovatel počasí.

V Šindelové se ale podle něj vyskytuje naprosto učebnicová mrazivá kotlina, do které se „stékají“ čtyři údolí. Chlad se v nich drží a nemá příliš možností, kam utéct.

Poznat je to i v opačném případě - pokud dorazí tropická vedra. „Vloni jsme tu měli teplotu 35,4 stupně, zatímco ve vyšších polohách bylo 32, v Rotavě pak 31 stupňů,“ popisuje Rudolf Kovařík.

Návštěvnost odhaduje pozorovatel ročně na zhruba pět stovek lidí, přičemž velkou část tvoří také němečtí turisté.

První měření pro Český hydrometeorologický ústav začalo v Šindelové v roce 1962. Postupem času a s rozvojem techniky se jejich záběr rozšiřoval.