Unikátní vysoká pec v Šindelové se dočká střechy

Nyní technická památka čeká na zastřešení. „Hotové by mělo být do konce září. Plánujeme ještě, že tam budou schody nahoru až na hlavu pece, kde vznikne ochoz. Teď ale musíme zajistit nejslabší místo, co se týče zdiva, a to mezi přípravnou a samotnou pecí,“ popsal postup předseda spolku Jiří Hrůza.

Vysoká pec * Pec má tvar jedenáct metrů vysokého komolého jehlanu, vyzděného z kamenných kvádrů a v horní části z cihel a struskových tvárnic. * Vpředu je v peci výklenek pro odpich, na který původně navazovala přístavba slévárny. Na pravé straně je druhý výklenek, u kterého byla výfučna s dmychadlem vzduchu. * Za pecí je torzo budovy přípravny vsázky, zbudované za použití stejného materiálu jako vlastní pec. Mezi oběma stavbami probíhal náhon s vodním kolem pro pohon strojních součástí hutě, přes náhon vede most pro zavážení pece.

Spolek už kvůli tomu uzavřel smlouvu a letos počítá také s vyčištěním vodního náhonu a jeho okolí. V příštím roce by chtěl dokončit zbylé zdivo až po věnec a projekčně připravit zastřešení celé přípravny a strojovny.

„Počítáme s tím, že odvodníme celé okolí a v konečné fázi bychom tam chtěli zajistit oddechový parčík pro turisty, aby se mohli podívat, sednout si, odpočinout si. Poté bychom vše chtěli předat obci za jednu korunu,“ prozradil Jiří Hrůza.

Na obnovu památky, která ještě před pár lety ani úředně neexistovala, shání spolek již řadu měsíců úspěšně peníze. Z programu záchrany architektonického dědictví ministerstva kultury opět dostal milion korun, 400 tisíc poslal kraj.

Srdeční záležitost

Kromě toho oslovuje různé dárce a sponzory. Začátky obnovy chátrající památky se přitom neobešly bez mnohatisícového sponzorského daru Rotavských strojíren, jejichž je Jiří Hrůza ředitelem.

„Vysoká pec je moje srdeční záležitost. Já jsem se tady narodil, v Šindelové ještě žijí moji rodiče a tu pec si pamatuji ještě jako dítko školou povinné,“ řekl.

Obnova hutě stála v loňském roce kolem 1,1 milionu korun, v letošním roce by to mělo být ještě 1,7 milionu. A další miliony zřejmě budou podle Jiřího Hrůzy ještě zapotřebí.

Vysoká pec na dřevo

Huť v Šindelové je dokumentem staršího vývojového období výroby železa v dřevouhelných vysokých pecích. Celkem byly v Šindelové tři, ta současná vnikla až poté, co předchozí dvě zastavily k roku 1818 provoz. Dřevouhelná pec je od roku 1958 nemovitou kulturní památkou, jenomže se o ni nikdo nestaral. Během let zchátrala a lidé ji používali jako zásobárnu vhodného stavebního materiálu.