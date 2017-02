Za pokus o vraždu vrstevnice poslal soud dívku na čtyři roky do vězení

Škrtila ji, pobodala a pořezala ji kapesním nožem. Útok směřoval i na krk a napadená přežila díky shodě náhod a včasné pomoci.

„Rozhodnutí soudu není pravomocné, obžalovaná, její rodiče i zástupce se na místě odvolali,“ řekl mluvčí soudu David Ungr. Soudní líčení bylo neveřejné, podle zákona nelze ani uvést další informace vedoucí k identifikaci mladistvé obžalované, ani napadené dívky.

Útok se odehrál loni na konci prázdnin na Chebsku.

„Obžalovaná tehdy podle soudu z nezjištěných příčin venku napadla svou známou, nejprve ji škrtila takzvanou kravatou, pak ji povalila na zem a dál ji škrtila a kapesním nožíkem ji také pětkrát bodla do zad,“ uvedl mluvčí.

Napadená prosila, aby toho útočnice nechala, na to ji obžalovaná podle soudu mlátila hlavou o zem a opakovaně a velkou silou ji bodla a řízla do krku a do paže.

Jen díky náhodě nezávislé na vůli obžalované rány na krku neprošly průdušnicí nebo velkou krční tepnou a napadená přežila, konstatoval podle Ungra soud.

Obžalované mladistvé hrozil trest jeden rok až pět let. Soud ji odsoudil k trestnímu opatření, které vykoná ve speciálním zařízení nebo oddělení pro mladistvé, odděleně od dospělých odsouzených.