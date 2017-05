Plavec zabitý policejním člunem neměl šanci přežít, zaznělo u soudu

Právě tam pokračovalo další líčení s policistou Richardem Jechou, jenž v osudný den stál za kormidlem policejního člunu. Nové kolo řízení především odkrylo poranění plavce. Podle znalce z oblasti soudního lékařství Rudolfa Macháčka utrpěl Petr M. zranění neslučitelná se životem.

„Smrt byla prakticky okamžitá. Nalezli jsme devět sečných ran, kdy některé z nich byly dlouhé i téměř třicet centimetrů, ale smrt způsobily rány na hlavě, které pohmoždily mozek. Toxikologická zkouška prokázala, že v sobě plavec neměl alkohol a ani jiné omamné látky, jen kofein,“ řekl před soudem Macháček.

Dodal, že ani přes okamžitou lékařskou pomoc, které se plavci na břehu dostalo od rekreujícího doktora, nebyla šance na jeho přežití. Za poraněním podle soudního znalce zřejmě stál lodní šroub.

Před dvěma lety byl na palubě policejního člunu i člen rybářské stráže Marcel Nedorostek. „Začalo to jako běžná plavba, vše se ale změnilo, když se zatáhlo. Voda zčernala, vlny byly vysoké okolo 30 až 50 centimetrů. Něčeho jsem si ve vodě při jízdě okolo kempu Baldi všiml. Zavolal jsem: Pozor, ale nešlo už nic dělat. Seběhlo se to všechno strašně rychle,“ vzpomínal v pondělí před soudem člen rybářské stráže.

Poté se člun zastavil a policista Richard Jecha skočil do vody. „Za kormidlo se zatím postavil jeho kolega Karel Sládek. Jakmile se vynořil, oba jsme je naložili a vyrazili co nejrychleji na břeh. Zatímco já jsem volal na záchranku, tak policisté poskytovali první pomoc,“ popsal sled událostí Nedorostek.

Soudu se zúčastnil i nadřízený policistů Jan Machovec. Ten potvrdil, že i přes to, že byl velitelem hlídky Karel Sládek, mohou se policisté mezi sebou sami domluvit, kdo bude člun řídit. „Jecha byl zkušenější. Zajížděl nám tento typ člunu,“ vysvětlil Machovec.

Policista měl jet pomaleji, píše v rozboru plavební správa

V soudní síni se četl také rozbor nehody vypracovaný Státní plavební správou. V dokumentu se uvádí, že měl obžalovaný Richard Jecha vzhledem k možnosti kolize s plavci a špatnému počasí snížit rychlost a také více zapojit své dva kolegy v člunu jako pozorovatele.

Příčinou nehody bylo podle zprávy nedostatečné věnování se řízení člunu. Obhajoba ale zpochybnila například údaje o rychlosti nebo to, že se zpráva jen okrajově zabývá tím, co mohl sám poškozený udělat pro to, aby k nehodě nedošlo. Po celou dobu měl u sebe člen rybářské stráže GPS, kterou hned po nehodě odevzdal kriminalistům. To obhajoba napadla, neboť o tomto postupu prý neexistuje žádný oficiální dokument.

Nehoda se podle soudu udála sto metrů od břehu. Svědci především z řad rekreantů už v minulosti potvrdili, že v ten den se zvedaly vlny. Podle svědků byl plavec oblečen do tmavého neoprenu a modré koupací čepice. „Široko daleko jsem nic neviděl. Nic nenasvědčovalo, že by takhle daleko někdo mohl plavat. Žádnou ránu nebo jiný zvuk jsem neslyšel,“ popsal osudný střet Jecha.

Policistovi hrozí až šestiletý trest za usmrcení z nedbalosti. Soud na návrh obhajoby připustil zpracování posudku z oboru lodní doprava, což zabere minimálně tři až čtyři měsíce. Do té doby je celý případ odročen na neurčito.