Parta nadšenců chce do zapomenutého koutu země znovu přivést turisty

Spolek Život na Dyleň zde chce vodní plochu obnovit. Měla by navázat na naučnou stezku Stebnický potok, která ukazuje, jak vypadalo podhůří Dyleně předtím, než odtud po válce odešli němečtí obyvatelé a než se tu pár let poté rozvinula železná opona.

Ve svých plánech jdou nadšenci ze spolku ještě dál. V okolí obnoveného rybníka plánují vytvořit odpočinkovou zónu s možností koupání a sportovního rybolovu, které v této oblasti chybí.

Nově upravená lokalita by měla do regionu s neporušenou panenskou přírodou přilákat turisty i nové obyvatele, a zapomenutý kout republiky tak znovu přivést k životu. Staronový rybník bude mít ale i jinou funkci. Postará se o to, aby voda odtud jen tak neodtékala. Obnovené vodní dílo významně pomůže při hospodaření s vodou v krajině.

„Že tady před několika desítkami let býval rybník, už připomínají jen zbytky hráze. Tu bude třeba znovu vybudovat. Také osadit stavidla a samotný rybník vyčistit a odbahnit. Územní plán obce Lipová, kam lokalita katastrálně spadá, zde plánuje rozvoj rekreačních aktivit. Víkendové chalupy by tu mohly vyrůst třeba na základech zbořených domů,“ uvažuje Jiří Maliňak ze spolku Život na Dyleň, který se snaží o propagaci, turistický rozvoj a znovuoživení koutu země, kam řadu let běžní lidé vstoupit nemohli.

Stezka připomene zapomenutá místa

Jednou z možností je právě naučná stezka, která začíná v obci Lipová, vede romantickým údolím Stebnického potoka, v němž v minulosti pracovalo několik vodních mlýnů, a končí u zaniklé turistické chaty na Dyleni.

„Stezka má připomenout a zpřístupnit veřejnosti nejen přírodní zajímavosti, ale přiblížit i zapomenutá místa v území, kde v nedávné minulosti stály zajímavé stavby a kde zanikly celé obce. Má celkovou délku 10 kilometrů a je na ní 18 zastavení, která jsou označena informačními panely s vysvětlujícími dvojjazyčnými texty. U každého panelu je i lavička pro posezení a odpočinek,“ vysvětluje další ze členů spolku Petr Zítek s tím, že k nejzajímavějším zastávkám na trase naučné stezky patří pozůstatky tří zaniklých mlýnů, Paličského, Doubravského a Bukovinského.

„Přibližně v polovině trasy stojí Kyselecký hamr s pramenem známé a chutné minerálky. Na úpatí Dyleně pak stezka vede přes zaniklou obec Oldřichov v těsné blízkosti bavorské hranice,“ popisuje Zítek. A právě tady by měl naučnou trasu rozšířit obnovený rybník.

Ves Oldřichov byla založena už v polovině 12. století. Ve 30. letech minulého století zde žilo 127 obyvatel ve 27 domech.

Konec Oldřichova předznamenal odsun německého obyvatelstva. V roce 1948 byla částečně dosídlená ves znovu vystěhována, tentokrát kvůli ostraze hranic, a v 50. letech zcela zničena. Stačilo jen pár let a dříve kvetoucí vesnice, usedlosti, mlýny i jakékoli jiné známky staleté lidské práce zmizely. Na jejich místě zbyly jen hromady kamení.

Vojáci při likvidaci domů v příhraničním pásmu nezapomněli ani na rybník. Prorazili hráz, voda vytekla a vodní dílo zaniklo. Přitom ještě těsně po válce stával v sousedství vodní plochy hostinec a hned vedle škola. „Na mapě z roku 1955 jsou dva mlýny a celá vesnice už označeny jako rozvaliny,“ doplňuje Jiří Maliňak.