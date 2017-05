Prameny se opět nadechují k životu. Stát jim odpustil velkou část dluhu

Dokument, který drží starostka Michala Málková v ruce, má pro Prameny cenu zlata. Je to důkaz, že Státní pozemkový fond obci odpustil úroky, pokuty a penále za 22 milionů korun. Dal tak Pramenským šanci se po letech opět nadechnout.

„Je to důležitý krok k tomu, abychom mohli požádat ministerstvo financí o bezúročnou půjčku na zbylé dluhy. Kolik jich přesně je? To nevím. Hodně se toho změnilo, musíme si to nechat nejprve vyčíslit. Ale předběžně vím, že to je částka, kterou máme šanci splatit,“ uvádí starostka a neskrývá radost, že se po letech vyjednávání a objíždění věřitelů podařilo umazat významnou část dluhu, který Prameny tíží.

Obec se o to ve spolupráci s krajem pokoušela už před časem. Tehdy stávající největší věřitel obce, firma Real Aspekt, nabídla, že dá kraji peníze na to, aby dluh od pozemkového fondu získal. Kraj by jej totiž mohl koupit přibližně za dva miliony korun, kdežto soukromá firma by za pohledávku zaplatila mnohem víc. Kvůli právním nejasnostem ale nakonec z obchodu sešlo.

„My už nepočítáme s tím, že nám ty zbývající dluhy někdo odpustí. Ale chceme se dohodnout na splácení. Pokud se to podaří, bude to první krok k odblokování účtů a majetku,“ vysvětluje Málková.

Ta věří, že se dohody dosáhne do konce roku. Pokud se však situace ve vládě stabilizuje. „Máme na tohle smůlu. Podobné to bylo před časem, když jsme měli už všechno předjednané a domluvené, jenže vláda padla. Snad se to nebude opakovat,“ doufá.

Jako první opraví kanalizaci

Co se stane pak, jakmile si obec bude moct sáhnout na peníze, které několik let leží na zablokovaném účtu? Jako první chce opravit kanalizaci. To je ta největší bolest Pramenů. Z děravého potrubí tečou při deštích splašky po silnici a lidem do sklepů. Nefunguje ani čistička odpadových vod. Ta by však stejně byla k ničemu, protože do ní nedoteče ani kapka. Veškerý obsah se cestou přes polámané trubky vsákne do země.

Ale také se bortí chodníky, veřejné osvětlení svítí jen část noci, poškozené lampy nikdo nemění. „Kdybychom se dohodli s ministerstvem financí, mohli bychom tak už konečně dosáhnout na nejrůznější dotační programy. A to nejen na rekonstrukci kanalizace, ale i na sekání bolševníku, kterého je v okolí spousty,“ plánuje starostka.

Ta doplňuje, že zároveň dojde k odblokování majetku. Lidé si tak budou moci pronajmout zahrádku nebo koupit parcelu na stavbu rodinného domu. To zatím možné není.

V současnosti Prameny dluží nejvíc firmě Real Aspekt, která dostupné pohledávky od věřitelů skoupila. Podle vyjádření vlastníků tu hodlá stavět dětskou lázeňskou léčebnu. Není ale vyloučeno, že se pokusí obnovit plány na stavbu stáčírny.

„Vždycky jsem přál Pramenům jen to dobré. A jsem rád, že se konečně stát uvolil obci pomoci. Naše plány, jak jsme je předeslali, trvají. Jen je budeme operativně upravovat tak, aby přinesly prosperitu celému regionu,“ uvedl jeden z majitelů firmy Dmitrij Vajner.

Některým lidem se ale nelíbí, že dluhy obce drží soukromá společnost, která má navíc ruské vlastníky. „S prodejem našich pohledávek jsme ale nemohli nic udělat. Jako dlužníci jsme neměli šanci do toho nijak vstupovat. Mohl je koupit kdokoli,“ krčí rameny starostka.

Tu nyní čeká další úkol. Musí s největším věřitelem obce komunikovat. „Máme v podstatě dvě možnosti. Buď hrát mrtvého brouka, nebo s firmou spolupracovat. Jak se zachováme, to záleží na tom, s čím za námi představitelé společnosti přijdou. Mým úkolem je v první řadě hájit zájmy obce a místních lidí,“ doplnila.

Pomůže úředník s právnickým vzděláním

Postup státu vítá i kraj. Hejtmanka Jana Vildumetzová na pomoc obci vyčlenila jednoho úředníka s právnickým vzděláním, který se problému věnuje.

„Chci tak docílit toho, aby se situace v Pramenech vyřešila. Bude to však vyžadovat ještě značné úsilí, neboť obec musí řešit vypořádání dalších dluhů vůči státu. Dluží například Okresní správě sociálního zabezpečení nebo městu Mariánské Lázně. Největší dluh ve výši cca 62 miliony korun má vůči obchodní společnosti, která se skoupením převážné většiny pohledávek obce stala jejím většinovým věřitelem,“ uvedla Vildumetzová.

Hejtmanka bude podle svých slov obec podporovat, aby dostala od státu návratnou finanční výpomoc, a mohla tak svoji zadluženost vyřešit. „Našim přáním a snahou bude, aby se to podařilo ještě v letošním roce,“ doplnila.

Obec dostal do kolen ambiciozní plán na stavbu stáčírny a sanatoria v 90. letech minulého století. Následovala investice do vrtů. Jenže projekt se zadrhl a zůstaly dluhy, které obec se 130 obyvateli nebyla schopná splácet. Ty postupně narostly až k astronomickým 100 milionům korun.

Obec přišla v dražbách takřka o veškerý majetek, prodala se i historická radnice. Současná starostka Michala Málková tak úřaduje z domova.