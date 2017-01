Kynžvart cílí na školáky, nově je třeba na zámku vítá bílá paní

Ačkoli zimní měsíce jsou pro většinu památek obdobím, kdy se za zavřenými dveřmi uklízí, konzervuje a natírá, pro zámek Kynžvart to tak úplně neplatí. Tamní průvodci tu ve spolupráci s pedagogy kynžvartské základní školy připravili unikátní prohlídkový program pro malé školáky.

„Děti se hravou formou dozvědí nejen zajímavosti z historie zámku a užijí si tamní atmosféru, ale zároveň si vyzkoušejí, jaké to je, stát se na malou chvíli příslušníkem šlechtického rodu,“ přibližuje kastelán Státního zámku Kynžvart Ondřej Cink.

Kdy jste s prohlídkami pro děti prvního stupně základních škol začali?

V loňském roce. Byl to takový pilotní projekt, na kterém jsme si chtěli ověřit, zda cesta, kterou chceme jít, je ta pravá. A myslím, že se nám to podařilo. Dosud máme jen nadšené ohlasy vychovatelů, rodičů a především malých návštěvníků.

Asi nebylo jednoduché „ušít“ dětem od 1. do 5. třídy prohlídku na míru. Přece jen rozdíl mezi prvňáčkem a páťákem je značný. Jak se vám to povedlo?

Loňský rok byl rokem hledání. Hledali jsme vhodnou formu, délku, trasu, optimální počet osob v prohlídce, odpovídajícího lektora. První exkurze jsme vyzkoušeli na vlastních dětech, případně dětech našich známých a kamarádů. Zjistili jsme, že základ úspěchu tkví ve spolupráci zkušených průvodců s člověkem, který ví, jak děti zaujmout. Našli jsme ho.

Co všechno by měl takový člověk zvládnout?

V praxi je snad nejdůležitější, aby měl již nějaké zkušenosti s dětmi odpovídajícího věku. Také by měl mít jakousi vnitřní sílu a nadšení, které z něj bude vyzařovat. A také by měl sám chtít s dětmi při prohlídkách pracovat. My jsme na podzim tohle všechno získali v Pavlíně Sedlákové, která je i odbornicí na vzdělávání dětí. Pracuje jako učitelka Základní školy v Lázních Kynžvart.

Exkurze pro děti jste začali pořádat nejprve pro malé lázeňské pacienty?

Ano, prohlídky a časy jsou primárně šity na míru dětským pacientům Léčebných lázní v Lázních Kynžvart tak, aby zapadaly do jejich léčebného programu. Dětskou prohlídku však chceme mít v běžné nabídce i pro širokou veřejnost. Z organizačních důvodů je zatím nutné rezervovat se na takovou službu předem. V hlavní sezoně ale budeme vypisovat konkrétní časy, aby si zábavnou a neobvyklou prohlídku mohli užít i děti individuálních návštěvníků.

Jak dětská prohlídka vypadá?

Malé skupinky dětí procházejí částí expozice a seznamují se s místy, která mají svůj neopakovatelný genius loci. Historie, architektura a vybavení zámku jsou v tomto případě pro ně jen kulisami a inspiračními zdroji. Prohlídka trvá přibližně 25 – 35 minut podle věku a zaměření dětí. A přestože má jednotnou kostru a připravené základní průvodní slovo, je ponechána velká míra volnosti pro lektorku, která improvizuje na základě skladby, věku a zapojení dětí. Každá prohlídka je tak ve výsledku trochu jiná. Současně testujeme různé nápady spojené například s obdobím, kdy se prohlídka koná. Například před Vánoci se do programu dostávala vánoční atmosféra, vánoční zvyky nebo písničky. V období po Novém roce se zde objevuje téma Tří králů. Prohlídka tak zůstává živým tvůrčím procesem, který baví nás všechny, kteří se na ní podílíme.

Chystáte nějaký prohlídkový program i pro starší děti?

V letošním roce chceme nabídku rozšířit o další speciální akci, tentokrát zacílenou na děti 2. stupně. Prohlídka se bude konat ve večerních hodinách a jejím průvodcem bude kostýmovaná postava, pokud možno historicky spjatá se zámkem.

Pilotní prohlídky už máte za sebou. Jak se líbily dětem? Překvapily vás nějaké reakce malých návštěvníků?

Jakmile děti vešly do zámku, bylo úžasné je sledovat, jak ochotně si po přivítání bílou paní nasadily korunky na hlavy a bez ostychu přijaly role princů a princezen. S nadšením procházely malým prohlídkovým okruhem, hádaly názvy místností podle nejvýraznějších barev a obdivovaly vybavení jednotlivých salonků. Také nás překvapilo, jak lehce si děti zapamatovaly jméno syna císaře Napoleona. Pak jsme přišli na to proč. Jmenoval se totiž Orlík, stejně jako lázeňský dům, kde část malých pacientů bydlela.