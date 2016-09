Dálnice do Varů má naději. Stavba bude pokračovat příští rok, řekl premiér

O stavbě nových úseků dálnice premiér hovořil během sobotní tiskové konference v Karlových Varech.

„Ministerstvo dopravy by letos na podzim mělo ministerstvu životního prostředí předat všechny potřebné dokumenty k vydání ověřovacího stanoviska EIA. Ministr Brabec by měl ještě letos to ověřovací stanovisko vydat a pak je možné zažádat o stavební povolení. Pořád platí, že cílem by mělo být zahájit ještě v roce 2017 výstavbu na těchto třech úsecích,“ řekl Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Ředitelství silnic a dálnic by podle něj zároveň mělo zbývající čas využít k dořešení výkupů pozemků.

Plánované tři úseky D6 o celkové délce 18 kilometrů v srpnu vláda po dohodě s Evropskou komisí zařadila do seznamu staveb, pro něž nebude nutná nová EIA. Nutnost získání nových posudků by stavbu zřejmě na delší dobu zastavila. Cena každého obchvatu vychází na zhruba 1,5 miliardy korun, úsek Nové Strašecí - Řevničov bude stát asi 1,2 miliardy korun.

Jeden z největších problémů kraje

Chybějící dálnice je přitom dlouhodobě jedním z největších problémů Karlovarského kraje. Celkem zbývá postavit ještě 11 úseků dálnice o celkové délce 77,77 kilometru. Termín dokončení dálnice byl původně stanoven na rok 2029, dlouhodobá jednání kraje s vládou vyústila k posunutí termínu na rok 2025.

Tempo budování dálnice lze urychlit díky tomu, že je trasa zařazena do transevropské dopravní sítě TEN-T a na její výstavbu lze v novém programovém období čerpat finanční prostředky z Evropské unie.

Posledním dostavěným úsekem je zatím asi čtyři kilometry dlouhý úsek mezi Lubencem a Bošovem, který se letos podařilo dokončit. Rychlostní silnice byla však s tříletou přestávkou rozestavěna dlouhých pět let. Část dálnice řidiči využívají také přímo v Karlovarském kraji, chybí ale napojení na dálniční síť.