Stavbaři v kraji čelí krizi, naději jim mohou dát chystané velké akce

V Karlovarském kraji bylo sice vydáno v prvním čtvrtletí letošního roku o 4,3 procenta stavebních povolení více, dokončených bytů ovšem o 16 procent ubylo.

„Nejsme úplně optimističtí, nakonec čísla z loňského roku nás k tomu ani nevedou,“ řekl generální ředitel společnosti Lias Vintířov Rudolf Borýsek, který je zároveň viceprezidentem představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR.

Situaci podle něj ztížila vládní krize a okolnosti s ní spojené. „Neurychlí start další etapy čerpání evropských peněz, neurychlí střihání pásek na dálnicích a bohužel neurychlí veřejné investice. Takže z toho jsme trošku rozpačití a je to škoda. Těším se, že po volbách snad zase začneme pracovat,“ uvedl.

Stavebnictví je podle něj pod ohromným tlakem, a to nejen z hlediska zakázek, ale i nestability prostředí. Lékem by mohla být hospodářská politika, jakou mají například v Rakousku nebo Německu.

Ředitel společnosti Investon Vladimír Kádě, který je i členem představenstva Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, upozornil, že se v regionu staví nejméně z celé republiky. „Sice jsme nejmenší kraj, ale řekněme Liberecký kraj, který je zhruba na podobné úrovni, má čísla daleko lepší,“ uvedl.

Region by si podle něj zasloužil stejnou podporu, jako například Ústecký a Moravskoslezský kraj, potřebuje dostavěnou dálnici do Prahy. „Přitáhla by sem soukromé investice. Vzniklo by více míst a kraj by se mohl rozvíjet,“ řekl.

Oživení mohou přinést velké akce

Situaci ve stavebnictví by letos mohlo zlepšit několik velkých plánovaných akcí. K významným investorům v tomto ohledu patří samosprávy, například Karlovarský kraj. Do dopravních staveb chce letos přeposlat více než 100 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury, další přibudou z Integrovaného regionálního operačního programu.

Z něj kraj připravuje třeba průtah Fojtovem u Nejdku za zhruba 15,3 milionu korun a modernizaci silnice mezi Fojtovem a Děpoltovicemi za zhruba 5,9 milionu korun. „Začít bychom chtěli co nejdříve, jakmile budou k dispozici veškerá povolení od policie a podobně,“ řekl hejtmančin náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo ještě druhou výzvu, kde je celkem 10 miliard korun. Týká se modernizace silnic druhých a třetích tříd, které jsou napojené na silnice prvních tříd nebo dálnice.

Stovky milionů korun chtějí v následujících letech prostavět i Karlovy Vary, které mají svůj Integrovaný plán rozvoje území. Do něj by mělo přitéct 1,2 miliardy korun z Evropské unie a také další stovky milionů na individuální projekty. První akce se chystají už letos.

„Na podzim chceme zahájit opravu Goethovy vyhlídky a dostavbu domova důchodců ve Staré Roli, což je akce za 79 milionů,“ řekl primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík.

Měly by začít růst cyklostezky mezi Doubským mostem a centrem Varyáda a od meandru Ohře k Chebskému mostu. Město počítá se stavbou lávky na horním nádraží, na podzim pak s druhou etapou opravy Vřídelní kolonády. Jde o projekty za zhruba 200 milionů.

Podle údajů Českého statistického úřadu pracovalo loni ve stavebnictví kraje 771 zaměstnanců, což je nejméně z Česka. Bylo to o osm procent méně než v předešlém roce. Průměrná mzda v odvětví dosáhla v Karlovarském kraji 22 657, pro srovnání ve Středočeském to bylo 31 541 hrubého.