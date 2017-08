Štědré odměny silničářům končí, kraj stanovil jejich maximální výši

Tučnými odměnami, ale také dobrým hospodařením byla v posledních letech proslulá Údržba silnic Karlovarského kraje. Krajská rada v čele s hnutím ANO čili valná hromada to ale viděla jinak.

Podle ní společnost dosahovala dobrých čísel de facto umělým vytvářením zisku, a předešlé vedení silničářů proto na odměnách nedostalo ani korunu.

Bývalí manažeři na adresu svých nástupců podotkli, že je neustálá kritika z jejich strany mrzí. Pro akciovou společnost nyní začnou platit nová pravidla.

„V minulosti byla odměna pro vedení společnosti celkem třicetiprocentní, nyní se snižuje na dvacet procent, což je maximum,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

O splnění podmínek bude podle ní i nadále rozhodovat valná hromada, přičemž rozhodující nebude jen hospodářský výsledek, ale komplexní posouzení stavu celé společnosti. „Za rok 2015 byla vyplacena odměna 622 tisíc korun, nyní to bude 412 200 korun pro všechny manažery,“ řekla Jana Vildumetzová.

Nikdo si nestěžoval

Podle hejtmančina náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka byla odměna takzvanou nenárokovou složkou a zůstane i nadále.

„Za rok 2016 odměny nevyplatíme. Žádná stížnost kvůli tomu ke mně nedorazila, ani nevím o tom, že by si bývalí členové představenstva někde stěžovali,“ uvedl. Nové krajské vedení uspořádalo počátkem letošního roku na manažery výběrové řízení. Namísto politiků se pak v Údržbě silnic měli objevit odborníci.

Ti na jaře prohlásili, že společnost loni hospodařila se ziskem pouhých 241 tisíc korun a dobrých čísel v minulosti dosahovala jen proto, že snižovala stav rezerv.

„Nové představenstvo společnosti v prosinci zarazilo návrh bývalého představenstva na rozpuštění dalších pěti milionů z rezerv, jinak by se kritérium zisku nejspíš naplnilo,“ řekl Martin Hurajčík.

Bývalý místopředseda představenstva Michal Riško kritiku odmítl již letos v červnu. Tedy poté, kdy kraj o nevyplacení odměny rozhodl. „Hospodářský výsledek byl dodatečně upraven a my jsme napadáni, že jsme ho optimalizovali. To už jsem jednou odmítl,“ uvedl.

Zároveň připomněl, že kritéria tehdy schvalovala rada kraje na návrh dozorčí rady. „Takže my jsme jen plnili to, co jsme dostali za úkol,“ uvedl.

Představenstvo má nového člena

Údržba silnic za pár dní přivítá nového člena představenstva. Ten nahradí místopředsedu Jana Lichtnegera, který se stal novým ředitelem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic. Její šéf Vítězslav Janků rezignoval poté, kdy se objevilo podezření, že zfalšoval svůj diplom z ČVUT.

V představenstvu Údržby silnic usedne od 1. září Zdeněk Brázda. „V Údržbě silnic jsem poslední půl rok pracoval jako interní auditor, v minulosti jsem byl místopředsedou představenstva. Bylo to v době, kdy akciová společnost začínala, a to od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010,“ řekl.

Do zdejších silnic krajští silničáři letos investovali desítky milionů. „V letošním roce jsme zintenzivnili práce na silnicích druhých a třetích tříd, jako jsou velkoplošné výspravy a nátěry vodorovného dopravního značení,“ uvedl předseda představenstva Údržby silnic Martin Leichter.