Ředitelé chtějí stipendia spíš pro pilné studenty, než jen za docházku

Podněty ohledně středoškolských stipendií dostalo od ředitelů škol vedení Karlovarského kraje. Po diskuzích s nimi nyní přemýšlí nad úpravou systému, který podporuje nejen dobrý prospěch, ale i to, že žák do hodiny dorazí.

„Získali jsme zpětnou vazbu v tom smyslu, že náborové stipendium, kdy žáci dostávají peníze za to, že do školy vůbec chodí, není podle ředitelů úplně to pravé ořechové. Preferovali by více peněz do stipendia prospěchového,“ řekl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

S řediteli se podle něj nakonec shodli, že by se do motivační složky měly zapojit firmy, které je pak budou zaměstnávat. „Říkám to proto, že bojujeme třeba s nedostatkem zdravotních sester. Když to přeženu, skoro každá budoucí sestřička tady získává nějaké stipendium, ale pak nám do nemocnice nenastoupí, což je úplně špatně,“ přiblížil Jaroslav Bradáč. Proto podle něj chce kraj udělat opatření, aby takovým věcem pokud možno zabránil.

Ředitel Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově Pavel Janus během diskuze deklaroval, že pokud jsou téměř všechny krajské obory zatížené stipendii, tak jde v podstatě o zbytečnou investici. „Poté už není motivace k podpoře nějakého jednotlivého oboru zřejmá. Ano, pojďme pochválit v tom inkluzivním prostředí ty šikovné, a klidně posilme tu část prospěchových stipendií,“ vyzval.

Nejcitelněji chybí v regionu strojaři

Poté už by nechal na firmách, zda dokážou žáky motivovat. A někteří zaměstnavatelé se podle jeho zkušeností opravdu snaží. Jde zejména o strojaře, kteří v regionu chybějí nejcitelněji. „Pokulhávají stavaři, u kterých je vzhledem k sezoně personální potřeba operativní. Nejvíc je ale zapojení znát u stabilizovaných nebo nových strojírenských firem, které se dostávají na trh díky nějaké průmyslové zóně nebo programu,“ uvedl Pavel Janus.

Spoluprací s vybranými školami je v regionu dlouhodobě známá například Sokolovská uhelná, která je největším krajským zaměstnavatelem. Stejně tak se na praxích podílí třeba také nejdecký i ostrovský závod společnosti Witte. Právě tam chodí za zkušenostmi také studenti Střední průmyslové školy Ostrov.

„Spolupracujeme s řadou strojírenských podniků a závody Witte navštěvuje velká skupina studentů. Další pak máme v Chodově, jsme v kontaktu také s řadou autoopraven, kam chodí žáci na praktický výcvik v rámci výuky,“ zmínil Libor Háček, zástupce ředitele ostrovské průmyslovky.

Silnější vztahy mezi školami a firmami vidí rád ředitel krajské hospodářské komory Stanislav Kříž. „De facto od začátku jsme prosazovali, aby se do tohoto systému zapojili zaměstnavatelé, jinak to svým způsobem nemá cenu, protože se to míjí účinkem,“ uvedl. Zároveň podotkl, že se tato situace trochu podobná německému systému, který se v praxi osvědčil.

„Díky němu máte jistotu, že budete mít práci tady v kraji, něco vám přispěje firma, zároveň se angažuje ve škole, víc se tam naváže, takže všechno začne z hlediska praxe fungovat daleko víc,“ řekl Stanislav Kříž.

Motivační a prospěchové stipendium za druhé pololetí uplynulého školního roku chce nyní kraj poslat studentům z 11 škol. Celkově si mezi sebou rozdělí více jak 1,5 milionu korun. „Karlovarský kraj se tak snaží u mladých lidí vzbudit zájem o studium vybraných oborů, po kterých je na trhu práce poptávka,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Veronika Severová. Jedná se například o zedníky, truhláře, strojní mechaniky, pekaře, řezníky a podobně. Na motivační stipendia půjde 1 330 500 korun, na prospěchová 263 000 korun.