Nováček extraligy stolních tenistů získal nečekané stříbro

„Tak jsme druhý. No a co,“ hřmělo dlouho do noci z tělocvičny ZŠ Česká ve Františkových Lázních. Stolní tenisté SK TTC Františkovy Lázně sice prohráli finálový duel extraligy s top favoritem TTC Ostrava, přesto zaznamenali historický zápis do novotou vonící klubové kroniky. Nováček bere senzační stříbrné medaile.

„Tušili jsme, že kádr má kvality dosáhnout semifinálových pozic, ale abychom byli ve finále, jsme si říkali, že to by byl velký úspěch. Jsem rád, že takového úspěchu jsme dosáhli,“ raduje se lídr a kapitán týmu Antonín Gavlas.

Finále bylo důstojným závěrem soutěže, Františkovy Lázně se zvučného soupeře nezalekly a odehrály kvalitní partie, které byly rozhodné v koncovkách setů.

„Chleba se lámal v Ostravě ve druhém zápase, vedli jsme 2:1 a Manna hrál proti Karakaševičovi. Tam těsně prohrál v pátém setu o dva míčky 12:10. Kdybychom vedli 3:1, tak myslím, že už hráči soupeře by byli nervóznější a mohli jsme jet domů za stavu 1:1 na zápasy a hrálo by se zase jinak. Ovšem to jsou čiré spekulace, dopadlo to, jak to dopadlo,“ míní Gavlas.

Přesto dokázali v posledním finálovém zápase držet napětí do závěrečného míčku, který padl znovu ve čtyřhře na stranu Ostravy. Ta vyhrála 4:3 celý zápas. Za domácí ji hráli Gavlas s Pavelkou. „Nehráli jsme špatně, ale Karakaševič, deblový specialista a několikanásobný mistr Evropy, a hlavně Tregler hráli výtečně,“ přiznává Antonín Gavlas. Právě Tregler byl rozdílový hráč celého finále. „Nejenže je dobrý deblista, ale celkově jej celá finálová série zastihla v neskutečné formě. Celý náš tým včetně mě na něj nic nevymyslel. To byl rozdílový hráč.“

Problémem také bylo rozdílné složení kádrů, zatímco Ostrava má čtyři vynikající hráče, kteří mohou střídat, Františkovy Lázně to táhly jen ve třech.

„Ve finále bylo vidět, že jsme sice rozehraní, rozehřátí, ale už nejsme tak fyzicky top připraveni, jak bychom mohli být.

Dva ze tří zápasů jsme prohráli o pár míčků každý zápas, ale zasloužilým vítězem je Ostrava. Byli lepší,“ přiznává Antonín Gavlas.

To nic nemění na obrovském úspěchu západočeských stolních tenistů, ač sezona nebyla vždy růžová. Hned v jejím úvodu se kádr smrskl, František Plaček odehrál jen tři utkání, nepohodl se s vedením a Františkovy Lázně opustil.

„Navzdory půtkám v klubu, je to o to větší úspěch. Byly personální problémy a jsem rád, že nakonec takovým způsobem zvládl svoji první sezonu, a doufám, že mu to pomůže v další existenci,“ naráží Gavlas na nepříliš velkou ochotu různých orgánů o podporu. Ani velký úspěch nezastínil nejistotu klubu. „Problémy jsou velké, jak Karlovarský kraj, tak různé dotace do sportu nechtějí investovat příliš peněz. Upřímně nevím, co příští sezonu, jestli nějaká bude.“

Jednoznačným lídrem týmu, a vůbec celé extraligy, byl Antonín Gavlas. Navíc sezonu vyšperkoval prvním individuálním titulem mistra republiky.

„Sezona byla moc dobrá. Malinko lituji toho, že play-off bylo moc náročné. Člověk neměl moc času na přípravu na další zápasy. Potom logicky forma malinko klesá, aniž bych chtěl, je to tím cestováním a spoustou zápasů. Osobně jsem moc rád za úspěšnou sezonu a teď si chci dát odpočinek, pořádně zregenerovat a následně se připravit na další sezonu, aby byla nejméně tak úspěšná jako tato,“ plánuje.

Zdatně Gavlasovi sekundoval Tomáš Pavelka. „Celou sezonu hrál zápas od zápasu lépe a lépe a v play-off jeho forma gradovala. Ve finále předváděl velmi kvalitní stolní tenis a cítil jsem, že se tým na něj může spolehnout, že se o něj může opřít. Je škoda, že já jej nedoplnil dvěma bodym, co jsem vždy dělával,“ chválí Gavlas spoluhráče.

Třetím do party byl Ital Romualdo Manna, v sezoně měl odlišné, nevyrovnané výkony. „V play-off doma hrál průměrně na své výkony, ale venku proti Havířovu hrál vyloženě špatně. Nevím, jestli jej zastihla nervozita nebo se necítil dobře v té hale. Naštěstí to nějak zvládl, i díky němu tým postoupil,“ popisuje Gavlas zahraniční posilu. „Rostl jak výkony, tak výhrami, vzrostla jeho sebedůvěra.“