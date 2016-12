Ekologům vadí úbytek stromů u silnic. Je to bezpečnější, oponuje Besip

Zatímco odborníci na dopravu vnímají trend pozitivně, ekologové z centra pro podporu občanů Arnika, kteří statistiku vedou, to tak růžově nevidí.

„Každoročně si při této příležitosti připomínáme, že stromy k silnicím patří. Jsou živou sítí v naší krajině a podvědomou linií, která nás vede k domovu. Bez nich jsou silnice v terénu méně patrné. Stromy jsou vodítkem v zimě, když jsou silnice zaváté, při povodni, kdy jsou cesty zaplavené, ale i v husté mlze či při sněžení. I z technického hlediska mají stromy u silnice svůj význam. Odvodňují podloží, zpevňují krajnici a udržují pozornost řidičů,“ říká Marcela Klemensová, vedoucí kampaně Zachraňme stromy.

Na problém už několik let poukazuje i ochránce přírody Jaroslav Lukšík. Ten vidí zásadní problém v tom, že se nevysazují náhradní stromy. „Dříve platilo, že za jeden pokácený se vysadilo deset stromů. To už dnes neplatí,“ potvrzuje statistiku Lukšík.

Ochránce přírody si navíc už ani nemyslí, že jsou Karlovy Vary nejzelenějším městem v republice.

„To bývalo. Jen nyní ve Staré Roli v ulici Závodu míru padlo hned několik stromů k zemi. V roce 1985 jsem nastoupil jako sadovník ke správě silnic. Už tenkrát jsem odmítal řezat stromy, které byly za příkopem u silnice. Lidé dnes jezdí nebezpečně rychle, pokud netrefí strom, rozbijou se o něco jiného,“ komentuje Lukšík rozšířený názor, že stromy bývají často příčinou dopravní nehody.

Větším rizikem je podle ekologa stereotypní okolí silnice

„Díky lemování silnic stromy není cesta tak jednotvárná, naopak člověk jede ve stínu a dává pozor. Větší riziko je podle mého u stereotypního okolí podél silnice,“ míní ekolog.

Opačnému názoru, tedy že stromy nemají u silnic co dělat, je částečně nakloněný i krajský koordinátor Besip Václav Brož.

„Kdybych měl odpovědět, tak jsem spíše pro kácení. Stromy jsou nebezpečné z mnoha faktorů, kořeny mohou narušit vozovku, výrazně zasahují do výhledu řidiče a pak je tu faktor přímého nárazu. Na druhou stranu náraz vozu do stromu může v některém případě zabránit případnému pádu do rokle. Pokud říci ano stromům, tak jen na místech, kde je to potřeba,“ uvedl Brož.

Co se týká silniční zeleně, Karlovarský kraj pověřil loni své silničáře k pasportizaci stromů. „Jedná se o hodnocení zdravotního stavu dřevin rostoucích podél silnic II. a III. třídy. V současné době jsou pasportizovány stromy ve dvou silničních správních oblastech, konkrétně se jedná o Chebsko a Bochovsko,“ vysvětlila mluvčí krajského úřadu Jana Lukášová.

Vzhledem ke zjištěnému stavu se následně začaly vyřizovat žádosti na pokácení stromů, u kterých byl identifikován špatný zdravotní stav. Do konce příštího září tak půjdou k zemi stromy například na silnici mezi Bečovem nad Teplou a Otročínem nebo v okolí Útviny.

Na druhou stranu kraj plánuje i sázení nových stromů. „Na jaře a na podzim 2017 se budou vysazovat stromy - jako náhrada za ty pokácené - na silnici u Vlkovic a na trase Klášter Teplá – Křepkovice,“ dodala Lukášová.

O stromy v blízkosti komunikací se stará i Ředitelství silnic a dálnic v Karlovarském kraji. „U nás jsou to maximálně desítky kusů ročně. Jestli si dobře pamatuji, naposledy jsme více stromů najednou řezali u Trstěnic po havárii vozu, kdy řidič zemřel. Ale i tam se jednalo maximálně o 20 kusů,“ uvedl Jiří Baloun z ŘSD.