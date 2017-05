VIDEO: Stropy hrozí zřícením, nájemníci museli narychlo opustit byty

V noci na úterý ve svých bytech už navíc nesměli přespat. Celkem se to týká třinácti lidí.

„Původně jsme se dohodli s krajem, že se vystěhujeme do konce července. Mysleli jsme si, že to v klidu stihneme. V pondělí ve čtyři hodiny odpoledne jsme se ale dozvěděli, že musíme být pryč do čtyřiadvaceti hodin,“ řekl Zdeněk Slába.

Se svou manželkou Evou prožil v bytě 44 let. Od kraje dostali nabídku, že by mohli jít bydlet do Chebu, jenomže v Karlových Varech mají veškeré zázemí, včetně například lékařů.

Slábovi ale naštěstí mají dost známých a nakonec sehnali byt de facto ve vedlejší ulici. Podle Evy Slábové i tak prožili šok. „Navíc jsme se dozvěděli, že kdybychom se odmítli vystěhovat, přijdou sem policisté. Nic jiného než černý humor nám teď nezbývá,“ podotkla.

Kvůli špatnému stavu původní budovy musela už před časem přesunout ředitelka školy výuku do budovy novější. Kraj si nechal vypracovat statický posudek a zajistil některé stopy ve škole i v bytech. Když ze stavebního úřadu dorazila nepříjemná zpráva, začal shánět lidem ubytování, včetně nouzového v karlovarském internátě.

Kromě dvou bytů už podle radních všichni nové bydlení sehnali. Pro další kraj místa hledá, a to i například v domech s pečovatelskou službou.

„Nabídli jsme nájemníkům například volné byty v Chebu, ale zatím o ně nebyl zájem. Aktuálně jednáme i s obcí Dalovice, jež nabídla možnost ubytování, a s dalšími městy,“ uvedl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Kraj schválil finanční pomoc a hledá stěhováky

Vedení kraje v pondělí schválilo nájemníkům i finanční pomoc. Na jeden byt připadne 10 tisíc korun na stěhování a 40 tisíc korun jako pomoc při hledání nového bytu.

„Samozřejmě jsme si vědomi, že náhlé stěhování může být zejména pro starší obyvatele bytů velký problém, který taková částka nevyřeší, ale aspoň v první chvíli jim může pomoci,“ uvedl náměstek hejtmanky pro majetek Dalibor Blažek.

Kraj plánuje, že zajistí ostrahu budovy a i nadále do ní bude platit zákaz vstupu. „Je to velmi nepříjemná situace, velmi soucítím s nájemníky. Vyčlenili jsme tým, který se lidem věnuje, komunikuje s nimi, hledá náhradní bydlení i stěhovací služby, které by mohly být ihned k dispozici,“ řekla hejtmanka Jana Vildumetzová.