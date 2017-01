VIDEO: Pravoslavní věřící se v minus třinácti nořili do ledové vody

„Ledová koupel má u nás už patnáctiletou tradici,“ řekl šéf restaurace Hynek Novák.

Uctít ji přišel jako první třiatřicetiletý Arsen. V době, kdy se nořil do jezírka, ukazoval teploměr 13 stupňů pod nulou. Voda byla proti vzduchu jako kafe, půl stupně nad bodem mrazu.

„Měl by ale být ještě větší mráz,“ řekl před očistnou koupelí Arsen, který ji absolvoval už poosmé. „Je to výborný pocit. Všechny mé loňské hříchy jsou smyty,“ prohlásil žertem poté, co vylezl z mrazivě studené vody.

Tradici dodržuje i jeho manželka a devítiletá dcera. „Holky ale letos nemohly. Jsou nemocné,“ dodal Arsen.

Dalšího otužilce, Dimitrije, přivedl k dodržování tradice před sedmi lety bratranec. „Jsem věřící, takže je to vlastně normální,“ řekl před koupelí, kterou podle jeho slov tělo zvládne bez problémů.

Kamarád, který za ním do Karlových Varů přijel na návštěvu, ovšem tak v pohodě nebyl. Bylo na něm vidět, že ledovou vodu zvládá jen s vypětím všech sil.

„Očistnou koupel letos absolvoval teprve podruhé,“ vysvětlil jeho potíže Dimitrij.

Ne každý věřící si ovšem do ledové vody troufl. Tradice dává těm zimomřivějším místo koupele možnost pouze si ledovou vodou opláchnout obličej.

„Já do vody nejdu. Jsem muslimka,“ rezolutně pak prohlásila žena zachumlaná do zimní bundy, která přišla do Svatošských skal doprovodit svou kamarádku.