Barokní most v Aši potřebuje opravu. Město na ni nemá, doufá v dotaci z EU

Neutěšený stav je důsledkem necitlivých úprav v 70. letech minulého století. Na rekonstrukci však město nemá peníze. „V současnosti v Aši řešíme řadu palčivějších problémů, například problémové a nebezpečné křižovatky nebo revitalizace sídlišť či dostavbu LaRitmy. Most bude muset ještě chvíli počkat,“ oznámil starosta Dalibor Blažek.

Podle jeho slov je naděje, že by se unikát mohl dočkat rekonstrukce v rámci projektu, který předpokládá úpravy celého okolí. Chystají jej společně města Aš a německý Selb. Obě města by na projekt chtěla čerpat evropské dotace.

Na české straně se jedná o obnovu rozsáhlého území nazvaného Park historie. Projekt je však velmi finančně náročný a už nyní je jasné, že pokud se nepodaří dotace získat, půjde plán na revitalizaci lesoparku k ledu. Stav mostu je ale natolik vážný, že památkáři doporučují zchátralou památku zrestaurovat bez ohledu na to, zda město se žádostí o dotace uspěje.

Studie na opravu mostu je již hotová. Její autoři navrhují most zajistit tak, aby se jej podařilo zachovat i do budoucna. Především chtějí odstranit nevhodné dodatečné zásahy ze 70. let, jako jsou například betonová madla či nefunkční svody dešťových vod, a nahradit je vhodnějším řešením.

Také bude třeba upravit nejbližší okolí mostu, místy dokonce snížit terén. Chtějí i obnažit a doplnit původní dlažbu, která by poté měla přirozeným spádováním odvádět dešťovou vodu.

Odborníkům se nelíbí ani asfaltový chodník vedoucí pod mostem. Stávající povrch navrhují nahradit dlažbou z hrubě opracovaného kamene. Bude také třeba důkladně ošetřit a zakonzervovat všechny kamenné a cihlové zdi.

Přestože dnes už most vede odnikud nikam, dříve tomu tak nebylo. Byl postaven v roce 1724 při rozšiřování hřbitova u evangelického kostela. Poté, co kostel v roce 1960 vyhořel a jeho zbytky byly zbořeny, byl zrušen i hřbitov. Na jeho místě později vyrostly tenisové kurty.

Romantický most, který ztratil využití, však zůstal stát jako tiché memento dávno zmizelé minulosti. Pod jeho jediným obloukem dnes vede cesta. Trasu hojně využívají lidé z nedaleké městské části a z Krásné, kteří si tudy zkracují cestu na tenisové kurty nebo do centra Aše.