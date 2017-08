Triatlonisté o víkendu zablokují dopravu v Karlových Varech

V souvislosti s ním i s dalšími doprovodnými akcemi se ovšem obyvatelé města i jeho návštěvníci budou muset připravit na řadu omezení zejména v dopravě.

„Společně s městskou a státní policií se snažíme, aby uzavírek bylo co možná nejméně. Ale úplně se jim vyhnout nemůžeme,“ konstatoval ředitel závodu Vladimír Malý.

Uzavírky přitom začnou už v pátek odpoledne, kdy se v okolí areálu Rolavy poběží český pohár žactva. Uzavírka se bude týkat Mlýnské ulice, cyklostezky na břehu Rolavy a Třeboňské ulice.

Večer se zavře centrum

„Večer se pak poběží Night Run, který bude kopírovat trasu rodinného závodu při půlmaratonu. Znamená to, že od dvou hodin až do půl dvanácté bude uzavřené nábřeží Osvobození, od sedmi večer pak ulice Zahradní, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Jánský most, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV. a Hochbergerova lávka,“ upřesnil Malý.

V sobotu ve dvou termínech – 14.25 až 15.30 a 16.55 až 18.00 budou uzavřené ulice Mlýnská, Hraniční, Rosnická, Merklínská, Sedlecká, Jáchymovská, Nákladní, Ostrovský most a nábřeží Osvobození. Od 14.30 do 20.00 se pak uzavírka týká nábřeží Osvobození, I. P. Pavlova, Karla IV., Vřídelní, Jánský most, Tržiště, Zámecký Vrch, Petra Velikého, Křižíkova, Krále Jiřího, Dr. Davida Bechera, T. G. Masaryka a Sadová.

V neděli se bude situace ve vyjmenovaných úsecích opakovat.

Všechna tato omezení se odrazí i v provozu autobusů městské hromadné dopravy. Změny v linkách zájemci najdou na webových stránkách dopravce dpkv.cz.

Světový pohár poprvé

Jeden ze dvanácti závodů světového poháru hostí Karlovy Vary vůbec poprvé. „Za ta léta, co závody v Karlových Varech pořádáme, se z města a triatlonu stali přátelé,“ uvedla v souvislosti se zkušenostmi organizátorů s karlovarskými závody evropského poháru Lenka Kovářová, prezidentka České triatlonové asociace.

Vzhledem k tomu, že karlovarské závody měly ve světě dobré jméno, rozhodla se je asociace povýšit na světovou úroveň. To s sebou nese větší nároky na organizátory. Ti musejí například hlídat i kvalitu vody na Rolavě, kde triatlonisté tradičně poplavou.

„Podle posledního měření hygieniků je kvalita vody na třetině maximálního limitu pro světový pohár, takže naprosto v pořádku. Když to srovnám s kvalitou vody při závodech v Madridu, je ta karlovarská křišťálově čistá,“ řekl Vladimír Malý.

Češi věří v úspěch

Trenér reprezentace triatlonistů Jan Řehula věří v úspěch svých svěřenců. „Připraveni jsou špičkově, ale konkurence hlavně závodníků z jihu Evropy bude silná,“ upozornil.

Sami čeští závodníci se do Karlových Varů těší. „Trať v Karlových Varech je jak v cyklistické, tak běžecké části svým profilem hodně specifická,“ řekla triatlonistka Vendula Frintová. „Profil je hodně náročný,“ doplnil jí Jan Volár.