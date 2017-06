Karlovarská gymnazistka sbírala v Los Angeles ceny za výzkum nádorů

Do soutěže se přihlásila s odbornou prací pod názvem „Mutace v DNA – opravném proteinu RAD51 a jeho úloha při genomové nestabilitě a vzniku nádorů“.

„Práce na výzkumu mi zabraly čtyři měsíce,“ řekla skromně už v České republice, kde se stejným projektem získala cenu Česká hlavička v oboru Život a zdraví člověka, cenu Učené společnosti 2017 a zvítězila také v Expo Science AMAVET 2017.

„Molekulární biologii vidím jako nástroj k pochopení a zásahu do těchto fascinujících mechanismů za účelem zlepšení kvality a délky života,“ vysvětlila tehdy svou oblibu biologie Karina, která v Los Angeles obdržela za dvě první místa finanční odměnu osm tisíc dolarů a zájezd na předávání Nobelových cen ve Stockholmu.

Výzkum mladé nadané studentky odhaluje mechanismus nádorových buněk. „Jsme o krok blíž k pochopení toho, jaké terapeutické strategie by se měly volit při léčbě podobných nádorů,“ popsala svou práci mladá autorka.

O tom, že měla silnou konkurenci, svědčí i to, že na nejprestižnější světovou soutěž vědeckých projektů studentů do dvaceti let dorazilo na 1700 účastníků z téměř 70 zemí. Ty posuzuje na dvanáct set špičkových vědců včetně několika nositelů Nobelovy ceny.

I přes zájem o její práci z několika zemí světa má Karina Movsesjan zcela jasno o tom, co bude dělat, až dokončí karlovarské gymnázium.

„Dlouhou dobu jsem zvažovala studium v zahraničí, přičemž mě nejvíce oslovily především univerzity ve Spojených státech. Nakonec jsem se ale rozhodla, že kvůli projektům a skvělému vedoucímu laboratoře zůstanu tady na Masarykově univerzitě,“ uvedla mladá naděje.