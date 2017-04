Muzejní úzkokolejka Kateřina opět vyrazí na cestu kolem rezervace SOOS

„Zatímco loni jsme jezdili o letních prázdninách pouze ob víkend, letos budeme jezdit každou sobotu a neděli. O jízdu historickým vláčkem je zájem a také na to již máme dostatek lidí. A to jak strojvedoucích, tak i těch, kteří se starají o dobrý technický stav drážky,“ přiblížil Robert Koutný, ředitel obecně prospěšné společnosti Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina, jejíž členové trať i vláčky udržují a provozují.

Očekává, že zároveň s četností jízd vzrostou i počty cestujících.

„Loni drážka svezla 6056 cestujících, denní rekord jsme zaznamenali 5. července, kdy to byly bez jednoho čtyři stovky lidí. To byl i rekord za celou dobu, co zde na dráze provozujeme osobní dopravu,“ řekl Koutný.

Kromě toho se v sobotu na trati představí úplná novinka, šlapací jednomístná drezínka, kterou pro Kateřinu vyrobili žáci ISŠTE ze Sokolova a také ji zde na slavnostním otevření veřejnosti představí.

„Je to takové jízdní kolo na kolejích. My jej chceme nabídnout turistům, kteří by se na něm mohli projet ve dnech, kdy vláček jezdit nebude, anebo by na něm mohli zamířit na úseky, kam se běžně nejezdí. Celková délka trati je 7,5 kilometru, ale vláček jezdí jen v přibližně dvoukilometrovém úseku mezi stanicemi SOOS a Kateřina,“ připomněl Koutný. Pokud se drezínka osvědčí, objednají si provozovatelé ve škole další kousky.

Vedle toho na dráze přivítají i návštěvu z Německa. Se svou neobvyklou drezínou přijede Jan Köttnitz z Plavna. Jeho dopravní prostředek má podobu pohodlné židle s područkami, která je umístěná na kolech. Uvádí se do pohybu šlapadly.

„Představíme i nové přírůstky, například nový vůz s elektrocentrálou. Dráha ale není naší jedinou činností. Připravujeme založení muzea těžby keramických jílů, které má v této lokalitě bohatou tradici. V současné době je již otevřena trvalá výstava o úzkorozchodných drahách v okolí Skalné, kterou každoročně navštíví několik tisíc návštěvníků,“ upřesnil Koutný.

Drážka doplní stávající expozici a naučnou stezku

Dodal, že drážka a nové muzeum doplní a rozšíří stávající přírodovědnou expozici a naučnou stezku, procházející přírodní rezervací SOOS.

„V Karlovarském kraji tak vznikne ojedinělý celek s velmi rozmanitou nabídkou poznání, vycházející z místních podmínek a tradic,“ doplnil.

Trať o rozchodu 600 milimetrů je pozůstatkem rozsáhlého systému, který sahal přes Skalnou až do Velkého Luhu. Zásluhu na tom, že se zde zachoval, má sousední rezervace SOOS.

Kvůli nejpřísnější ochraně této ojedinělé přírodní lokality zde totiž není povolen provoz těžkých nákladních automobilů. A tak se keramické jíly a písky, které se těžily v okolí, musely přepravovat výhradně po železnici. Návštěvníci se mohou povozit na úseku mezi stanicemi SOOS a Kateřina, kde je možné najít i výhybnu Rampa.