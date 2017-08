Miniaturní svět v Boheminiu nově zdobí kostel od Konopiště

„Byli jsme překvapeni, jak unikátní je to stavba. Pochází z roku 1217 a je postavena v pozdně románském stylu s novogotickými prvky. Na českém území patří k unikátům,“ uvedl jednatel parku Tomáš Slifka.

Dodal, že tamní modeláři pracovali na novém exponátu takřka čtyři měsíce. „Model je v pravé části celého areálu. V jeho blízkosti se nachází katedrála svatého Bartoloměje a plzeňské náměstí. Něco o historii a interiérech této církevní stavby se návštěvníci dozvědí na informačních panelech,“ konstatoval Slifka s tím, že k zajímavostem historického objektu, který obklopuje starý hřbitov se vstupní branou, patří i jeho vnitřní výzdoba.

„Odhalení se zúčastnil také jeden z členů Rytířského řádu svatého Václava, jednoho z nejstarších rytířských řádů u nás, Václav Josef Potůček z Mezihoří. Přijel v dobovém oblečení,“ řekl Slifka.

Unikátní park miniatur chystá na letošní rok ještě další novinku. Plánuje odhalení modelu loketského hradu.

„Lidé se nás ptali, proč tu tak významný hrad nemáme. Tak jsme se rozhodli, že ho vytvoříme. Bude to jedna z největších akcí roku, stavba modelu je opravdu náročná. Chceme jej totiž zasadit do skutečného prostředí, kde hrad stojí. Abychom hrad zkopírovali do co nejmenších detailů, spolupracujeme při tvorbě modelu s jeho správou. Předpokládám, že hotové dílo veřejnosti představíme někdy začátkem října,“ odhadl jednatel Slifka.

Letošní návštěvnická sezona by měla být pro park úspěšná. Podle odhadů by mariánskolázeňský unikát mělo navštívit na 125 tisíc návštěvníků.

Důvodem není jen přibližně sedm desítek modelů památek a pamětihodností, ale i nově zavedený celoroční provoz parku. Návštěvníky také lákají nejrůznější akce.

Ta nejbližší, rozloučení s prázdninami, se uskuteční v neděli. V sobotu 23. září se pak v parku koná zábavný den pro celou rodinu s lázeňskou kapelou Bád Boys.