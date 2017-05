Univerzita Karlova bude mít pobočku ve Varech, otevře obor fyzioterapie

Tři roky se zástupci krajského města snažili přilákat do Karlových Varů veřejnou vysokou školu. Nyní se jim to podařilo. Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy rozhodl, že do Karlových Varů rozšíří prezenční výuku fyzioterapie. Spustí ji od nového akademického roku, který začíná v říjnu.

„Z našeho pohledu je již delší dobu po stránce organizační a technické vše připraveno ve škole na nábřeží Palacha. Ať už jde o finanční zabezpečení, odborné zabezpečení výuky a zejména zabezpečení studijních plánů. Čekali jsme opravdu jen na schválení akademickým senátem, který měl poslední slovo,“ řekl primátor Petr Kulhánek.

Školní budovu po již neexistující střední škole má lékařská fakulta od města pronajatou za jednu korunu. Navíc existuje transparentní účet s milionem a čtvrt. Jedná se o peníze, které poslouží výhradně k přípravě studia, vybavení školy a podobně.

Pomáhat v tom bude magistrátní odbor majetku, kterému šéfuje primátorův náměstek Michal Riško. „Je zapotřebí zajistit technologie i provozní věci od topení počínaje a drobnými opravami konče,“ řekl.

Na obor fyzioterapie se podle radního Jana Klímy hlásí více než 500 zájemců z celé republiky. Díky studiu v Karlových Varech se počet přijatých zájemců rozšíří.

„Co se týče vyučujících, hlavní předměty budou vyučovat jejich garanti ze 3. lékařské fakulty. Na některé budou muset studenti jezdit do Prahy, protože vybavení ze začátku nebudeme mít adekvátní tomu, co je v Praze,“ řekl. Ostatní podle něj budou vyučovat odborníci buďto z Karlovarského kraje, nebo sousedních regionů.

Jako kolej má studentům posloužit internát v Drahovicích. O jídlo se jim postará restaurace Luna, která patří karlovarské střední škole stravování a služeb.

Na praxi budou studenti docházet jak do karlovarské nemocnice, tak dojíždět do ostrovské a sokolovské. Kromě nich se do praktické výuky zapojí například i hotel Imperial či lázně v Jáchymově a ve Františkových Lázních.

Fakulta chce po prvním roce výuku zhodnotit, a pokud bude vše v pořádku, stane se zdejší zázemí jejím oficiálním detašovaným pracovištěm. „Plány na další rozšíření existují, ale nebudu o nich hovořit, protože nejsou projednané,“ uvedl Jan Klíma.

Příchod 3. lékařské fakulty do Karlových Varů označila jako velmi příznivou zprávu hejtmanka Jana Vildumetzová. „Kvalitní fyzioterapeuti jsou u nás žádaní a tento obor je především pro lázeňství klíčový,“ uvedla.

V krajském městě doposud působila jen Vysoká škola finanční a správní, která je soukromou univerzitou. Své distanční středisko má v Karlových Varech ještě Česká zemědělská univerzita nabízející kombinovanou výuku bakalářského oboru Územní technická a správní služba a pak soukromý Bankovní institut. V Chebu pak sídlí Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni.