České děti budou jezdit do německé školy, vznikne kousek za hranicemi

Třídu by mohly navštěvovat například děti z Božího Daru nebo sousední Loučné pod Klínovcem. Ty už nyní chodí v Oberwiesenthalu do školky, která ve městě těsně za hranicemi funguje už přes dvacet let.

Po absolvování školky ale až dosud musely děti za dalším dvojjazyčným vzděláním dojíždět do bezmála 12 kilometrů vzdáleného Bärensteinu.

„Zatím máme přihlášené tři české děti a objevil se čtvrtý zájemce. Dvě místa jsou ještě volná. Rozhodně čím dříve je rodiče přihlásí, tím lépe,“ řekla Daniela Kelch, členka rodičovského spolku za obnovu školy.

Každá třída bude mít svého učitele a asistenta pedagoga, kteří budou děti vyučovat v malých skupinách o patnácti až dvaceti žácích. Pro každého z nich přitom bude fungovat speciální výukový plán přizpůsobený výukové křivce dětí.

„Těžší předměty, u kterých je zapotřebí vysoká soustředěnost, budou v dopoledních hodinách, například matematika. Výuku mají proloženou sportem, jednodušší předměty přijdou na řadu v odpoledních hodinách,“ popsala Daniela Kelch.

Vedle výuky v němčině si děti budou vybírat jako doplňkovou nabídku výuku češtiny, přírodovědnou a zážitkovou pedagogiku nebo kreativní a technické nabídky.

„Měl by nastat ideální stav, kdy děti ze školky v Oberwiesenthalu, kde jsou i ty české, budou ve výuce pokračovat na základní škole ve stejném městě. Dětí, které do tamní mateřské školy chodily nebo dojíždějí do německé základní školy z našeho města, máme několik,“ řekl starosta Božího Daru Jan Horník.

Ten zmínil, že děti díky německo-české školce neznají předsudky, lépe poznávají kulturu i řeč a rozvíjejí lepší pochopení jeden druhého. Stejně jako starostka sousední Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová vidí v otevření základní školy velký přínos i pro českou stranu.

Nový školní rok začne pro prvňáky v Oberwiesenthalu 7. srpna, kdy poprvé usednou do tříd v památkově chráněné budově z roku 1930. Pro starostu Mirko Ernesta i další obyvatele města se tím splní dlouholetý sen. „Školní komplex uzavřený od roku 2004 oživíme moderním konceptem,“ řekl.

Školu v Oberwiesenthalu bude zřizovat institut vzdělávání mládeže z města AnnabergBuchholz.