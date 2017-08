Do Chebu zavítal Valdštejn. Bavili ho rytíři, kejklíři i mistři ohně

Akce, která přilákala do města tisíce lidí, začala už v pátek, kdy do města přijel s celou družinou slavný vojevůdce vévoda frýdlantský Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna s úmyslem naverbovat nové vojáky do císařské armády. A dostalo se mu královského přivítání.

Na jeho počest se v aréně na náměstí Krále Jiřího konaly souboje žoldnéřů, lidé se zájmem přihlíželi rytířským turnajům a drezuře koní z vévodovy stáje.

Nechyběli kejklíři, dramatizace příběhů s obřími loutkami či ohnivá show. Ve stáncích našli lidé občerstvení, ve středověké vesničce zas poučení, jaký byl tehdy život obyčejných lidí.

Pohled do dobového vojenského ležení nabídlo nádvoří Chebského hradu, kde se žoldnéři vévody utábořili. Návštěvníkům se předvedli stateční mušketýři, nebojácní pikenýři, drsní kyrysníci či ohněm bitev ošlehaní artileristé. Na nádvoří muzea odehráli žáci chebské ZUŠ příběh nazvaný „Komedie o tom velkém chebském mordu“, v infocentru se vedly učené disputace nad městskou kronikou.

Valdštejnské oslavy mají v Chebu dlouhou tradici. Úplně poprvé je zde pořádali v roce 1908, a to ve stylu historických průvodů a her, do nichž se tehdejší obyvatelé ochotně zapojovali. Ty novodobé vzkřísilo město Cheb v roce 2005. Letos poprvé se do oslav v mnohem větší míře než v předcházejících letech zapojili chebští umělci, místní skupiny, školy a sdružení.