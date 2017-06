Vandal posprejoval dno vypuštěného bazénu hotelu Thermal

Vandalství odsoudili jak příznivci otevřeného bazénu na sociálních sítích, tak vedení společnosti, která hotel spravuje. „Situaci budeme řešit,“ reagoval člen představenstva společnosti Thermal F Adam Vojtěch.

„Ostraha, která za vzniklou situaci nese plnou odpovědnost, graffiti odstraní na vlastní náklady,“ řekl Vojtěch.

Pracovníci bezpečnostní agentury Falcon Security nechtějí vyjádření Adama Vojtěcha komentovat. Žádají ovšem veřejnost o spolupráci při pátrání po pachateli vandalského činu, jehož podpis zůstal na dně bazénu.

Vojtěch rovněž zmínil, jak to bude s rekonstrukcí bazénového komplexu. „Bezesporu s ní počítáme. V tuto chvíli odhadujeme částku na ni minimálně na 150 milionů korun. Aktuálně ovšem představenstvo řeší opravu samotného hotelu Thermal,“ řekl.

Prioritu má oprava hotelové budovy

Rekonstrukce hotelu by měla začít letos po filmovém festivalu. Zbrzdit ji mohlo vyhlášení Thermalu kulturní památkou, ministerstvo kultury však nakonec k tomuto kroku nepřistoupilo.

„Vzhledem k tomu, že akciová společnost Thermal F má omezené finanční prostředky na opravu, a po vyhodnocení stavu objektu samotné hotelové budovy, je pro nás jednoznačne prioritní právě její oprava. Hlavní hotelová budova je nejen pro budoucnost celého komplexu, ale i pro pořádání filmového festivalu zcela klíčová,“ potvrdil Vojtěch.

Bazén je na doporučení znalců vypuštěný od začátku loňského roku. Neutěšený stav podle Adama Vojtěch způsobil fakt, že za celých 40 let nikdo do bazénu ani do přilehlé budovy významně neinvestoval.

„Současný management pouze řeší následky této dlouhodobé nečinnosti předchozích vedení hotelu. Jsme nadále připraveni jednat o bazénu s městem i krajem. V tuto chvíli považujeme za jediné možné a rychlé řešení právě vstup těchto subjektů do řešení otázky budoucnosti bazénu,“ dodal člen představenstva Thermal F.