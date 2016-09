Vandal počmáral Sokolov nacistickými symboly, zachytila ho kamera

Neznámý vandal začal řádit v Sokolově v noci na první zářijový den.

„Tehdy v ulici 5. května napsal symboly na křídlo vstupních dveří pivnice a v ulici náměstí Budovatelů pak napsal hesla na prosklenou výlohu prodejny,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Tím ale vandalovo počínání neskončilo. Další nápis vytvořil v ulici B. Němcové na lávce přes Lobezský potok. Naposledy řádil v době od 9. do 12. září v Husových sadech, kde na budově veřejných WC popsal nacistickými symboly okno.

Kamera pachatele zachytila v prvním případě.

„Podle popisu by se mělo jednat o muže ve věku 25 až 35 let, štíhlé postavy vysoké kolem 170 centimetrů. Oblečen byl do tmavé mikiny s kapucí, kterou měl přetaženou přes hlavu. Dále měl na sobě tmavé kalhoty nebo tepláky a v ruce držel černý fix,“ popsala vandala Krejčí.

Případ nyní vyšetřují sokolovští kriminalisté. Podle nich se pachatel dopustil trestných činů poškození cizí věci a založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

O pomoc při zjištění totožnosti neznámého muže žádají policisté také veřejnost. „Jakékoliv informace, které by pomohly k dopadení pachatele, mohou lidé volat na linku 158 nebo se lze obrátit na nejbližší policejní služebnu,“ dodala mluvčí.