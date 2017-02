U Thermalu už nebudou kritizované trhy, město pro ně hledá nové místo

„Výsledek z komise není nějaký konkrétní, nicméně do budoucna zvažuje, že by vánoční trhy byly i na jiných místech v Karlových Varech,“ uvedl primátorův náměstek pro majetek Michal Riško.

Jeden z návrhů je podle něj i ten, že by se adventní akce konala před Mlýnskou kolonádou, což naráží na kolonádní řád. „Ten pomalu zakazuje maminkám, aby tam jezdily s kočárky. Tak nevím, jestli odborníci z komise cestovního ruchu zvažovali i ochranu zdroje pramenů, což je podstata Karlových Varů. Kolonáda je ale jen jedna z možností,“ zmínil náměstek.

Radní si nyní dali termín, do kterého by rádi o novém místě pro vánoční trhy rozhodli. Má to být během prvního či začátkem druhého čtvrtletí letošního roku. Michal Riško přitom sám přišel s novátorskou myšlenkou. A to takovou, že by se akce vůbec nemusela konat v historické či obchodní části Karlových Varů.

„Dovedu si představit, že vánoční trhy mohou být tam, kde je infrastruktura sídlišť. Třeba v Rybářích bydlí 10 tisíc lidí, ve Staré Roli 15 tisíc,“ poznamenal s tím, že sám nebyl s úrovní adventní akce spokojený. Nelibost prý ale nemohl vyjádřit, aby lidem nezkazil advent.

Primátorův náměstek pro investice Čestmír Bruštík připomněl, že ohlasy lidí na vánoční trhy dostala radnice pozitivní. „Program i víkendy se jim líbily,“ uvedl politik. Zmínil rovněž, že radním nic jiného, než hledat nové místo, nezbývá. „Vánoční trhy už se u Thermalu konat nemohou, protože po festivalu začne jeho rekonstrukce,“ podotkl Bruštík.

Jestli dá město na konání příštích trhů opět 1,6 milionu korun, bude podle něj záležet i na jejich velikosti. „Pokud by se konaly jen od pátku do neděle, byly by lacinější. To vše ale záleží na místě, financích a jak se domluví rada,“ řekl Bruštík.