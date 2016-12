Ašský hotel Střelnice dostává po desítkách let šanci, promění se v kasino

Město Aš totiž v těchto dnech prodalo zchátralou restauraci za 10,4 milionu korun společnosti Autogejms KOMBO z Uherského Brodu. Ta by měla rozsáhlý objekt opravit. Plánuje tu provozovat kasino. Bývalá perla města tak konečně získává šanci nadechnout se k novému životu.

„Zachránit dominantu Hlavní ulice, bývalou restauraci Střelnice, která je pro řadu obyvatel stále srdeční záležitostí, se město snaží už řadu let. Na opravu bychom však peníze v rozpočtu nenašli. Proto jsme se snažili Střelnici nejprve pronajmout a později prodat,“ popsal mluvčí města Milan Vrbata.

Podle ašského starosty Dalibora Blažka by město, i kdyby se mu podařilo Střelnici opravit, mělo problém s provozem.

„Pro nás by to bylo velké sousto. Sami bychom takto velký objekt nebyli schopni opravit ani smysluplně využívat. A zbourat Střelnici? To jsme nechtěli. V Aši se už v minulosti bouralo dost,“ uvedl starosta s narážkou na centrum města, které po válce prakticky zmizelo.

Střelnici na město převedly tehdejší Hotely a restaurace Cheb na počátku 90. let. Krátce poté zastupitelé rozlehlou budovu prodali.

„Nový vlastník sice začal s celkovou opravou a mohutně tu investoval. Firma se ale časem rozdělila na dvě části a Střelnice se stala předmětem soudního sporu. Začalo tak období jejího chátrání, které trvá prakticky dodnes,“ přiblížil příběh kdysi známé budovy Milan Vrbata.

Supermarket neprošel

Další majitel, vietnamský podnikatel, ji chtěl pro změnu rovnou zbourat. Na uvolněném pozemku a sousedním parkovišti plánoval postavit supermarket. Radnice tehdy dům koupila zpět do vlastnictví města za 5 milionů korun.

„Měl tu vzniknout dům česko-německého přátelství a spolupráce. Na realizaci projektu město plánovalo využít evropské dotace. Jenže žádost Ašských nebyla úspěšná. Možná i kvůli tomu, že rekonstrukce Střelnice včetně vybavení měla vyjít na více než 160 milionů korun,“ pokračoval Vrbata.

Objekt následně radnice prodala svojí společnosti Tebyt Aš, která se stará o nemovitosti, nebytové prostory a městské byty. Zastupitelé nového vlastníka pověřili úkolem předat Střelnici do dlouhodobého pronájmu.

Ani to se nepodařilo. Zájemci chtěli od města dlouhodobé záruky, že zde budou moci provozovat hazard. Před několika měsíci se proto zastupitelé rozhodli, že dům nabídnou k prodeji.