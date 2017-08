V Císařských lázních budou moci lidé do kasičky přispět na obnovu

„Kraj zřizuje kulturní instituce, jako jsou muzea a galerie, a přestože není objekt Císařských lázní opravený, je nejnavštěvovanějším ze všech. Měsíčně tam zavítá zhruba dva a půl tisíce návštěvníků,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Císařské lázně dostanou také transparentní účet, na který budou smět zájemci peníze posílat. Kolik se vybere, nechtěli krajští radní odhadovat. „Pokud se nám podaří ve veřejné sbírce získat nějaký konkrétní obnos, řekneme, co za něj v Císařských lázních opravíme, případně co do nich zakoupíme,“ řekla hejtmanka.

Sbírkovou kasičku chce dát kraj do vestibulu Císařských lázní, kde si lidé kupují vstupenky na jejich prohlídku. Vzhledem k turistickému ruchu ve městě se zřejmě nedočkají jen českých korun.

„Přemýšleli jsme nad tím a mohou tam být samozřejmě i eura nebo jiné měny. To budeme řešit až po otevření kasičky. Předpokládám, že jsou na to nějaká pravidla týkající se přepočtení kurzu a podobně,“ uvedla Jana Vildumetzová.

Není kdo by se ujal vedení lázní

Císařské lázně už opustil bývalý ředitel zaniklého sdružení Lukáš Siřínek, který je šéfem karlovarského dopravního podniku. Již ale existuje příspěvková organizace, v jejímž čele je zatím pouze člověk pověřený řízením. Podle hejtmanky kraj zatím nenašel správného kandidáta.

„Ve výběrovém řízení bohužel nebyl žádný vhodný uchazeč, který by se ujal vedení Císařských lázní. Uvažujeme o tom, oslovit stávající ředitele našich příspěvkových organizací, tedy muzeí a galerií, jestli by byl některý z nich schopný přibrat si ještě Císařské lázně,“ řekla Jana Vildumetzová.



Veřejné sbírky chce Karlovarský kraj pořádat pravidelně, a to zejména jako pomoc hendikepovaným lidem. Přispívat do nich chtějí i krajští radní. Peníze od nich poslouží jako základ celé částky.