Firmy nemají dost pracovníků, stále častěji si pro ně jezdí do vězení

Další vězni mají pro firmu uplatnění přímo v obou káznicích.

„Vedení společnosti k tomuto kroku vedl za prvé nedostatek stabilní pracovní síly, za druhé spokojenost s dosavadní spoluprací v roce 2016, kdy se jednalo o práci v areálu věznice,“ uvedla mluvčí Witte Automotive Michaela Matuchová.

Do nejdeckého závodu tak za jednoduchými vícepracemi dojíždí deset vězňů na ranní směnu, deset zase na směnu odpolední. Jelikož jsou odsouzení za méně závažnou trestnou činnost, nemusela společnost přijímat žádná bezpečnostní opatření.

Na nesouhlas ostatních zaměstnanců také nenarazila. „Žádné vyhraněné reakce nevnímáme. O této skutečnosti lidé předem věděli,“ uvedla. S prací vězňů je vedení firmy spokojené.

Mluvčí věznice v Kynšperku nad Ohří Petra Bělíková řekla, že obecně pro práci mimo káznici musí vězni splňovat přísnější bezpečnostní kritéria. Posuzuje to odborná komise složená z několika odborníků: vychovatelů, psychologů či pedagogů. Konečné slovo má ředitel věznice.

Pokud se vězeň na danou práci nehodí, přeřadí ho na jinou

Firmy si vězně zaučují, a pokud se na danou práci nehodí, čeká jej přeřazení na jinou.

„Vězeňská služba má jako jednu z nejzásadnějších priorit zaměstnat co nejvíce vězňů, a my samozřejmě děláme všechno pro to, abychom zajistili dostatek vhodných pracovních příležitostí. Zájem stoupá. Je patrné, jak se dnes firmy potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Snaží se to řešit nějakou alternativní pracovní silou,“ uvedla mluvčí Bělíková.

V kynšperské káznici si svůj trest momentálně odpykává 1 005 lidí. Zaměstnaných je bezmála 45 procent z nich. Zařízení má uzavřené smlouvy o zaměstnávání s přibližně 30 podniky. Kromě firmy Witte vyjednává vedení věznice i o dalších možnostech spolupráce. Proto lze podle mluvčí očekávat, že počet zaměstnaných vězňů bude narůstat.

„Rádi bychom dosáhli ještě vyššího procenta. Děláme pro to všechno možné, rozšiřujeme tedy i výrobní prostory ve věznici. Ne všichni vězni totiž mohou kvůli bezpečnostním kritériím jezdit do zaměstnání mimo věznici,“ podotkla mluvčí.

Pro vedení káznice je tento způsob i snazší, ať už jde o logistiku, organizaci nebo třeba kontrolu pracoviště. Tu musí zajistit jednou týdně, takže se stane, že zaměstnanci věznice během jednoho dne najedou i 400 kilometrů.

Stejně jako v Kynšperku nad Ohří má své vlastní prostory pro práci odsouzených i Vykmanov. Na druhé, které funguje v ostrovském Witte, dohlíží zaměstnanec věznice. I v tomto případě vybírá vězně pro dojíždění za prací odborná komise.

„Ve vnitřním pracovišti ve věznici je k dnešnímu dni zařazeno 18 odsouzených a na vnějším nestřeženém přímo ve Witte 19. Ve věznici je ostraha samozřejmá a v továrně Witte odsouzené dozoruje jeden civilní zaměstnanec,“ uvedla mluvčí věznice Zdeňka Stöckbauerová.

Kromě Witte pracují odsouzení z Vykmanova také ve firmě KE Elektrik Ostrov, dále dojíždějí za prací do firem v Chodově, Klášterci nad Ohří, Jáchymově a Ostrově.

I ve třetí káznici regionu v Horním Slavkově někteří vězni dojíždějí za prací. Většina jich však zůstává přímo ve střežených pracovištích věznice.

„Celkem je ve Věznici Horní Slavkov pracovně zařazeno kolem 250 odsouzených, kteří pracují za finanční odměnu, a více než 100 odsouzených, kteří jsou zařazeni do vzdělávacích a terapeutických programů nebo vykonávají práce pro věznici bez finanční odměny,“ uvedla mluvčí Lenka Valová.