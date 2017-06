VIDEO: Parta vězňů v lázních maluje i uklízí, místní už si na ně zvykli

Ředitel léčebných lázní Jan Ludvík si nemůže vězně vynachválit. „Opravdu pracují. V současné době jich máme sedm, ale jen přes léto bychom jich potřebovali dvojnásobek. Problém je s dopravou, neboť si je každý den musíme z Horního Slavkova vozit sami,“ řekl Ludvík.

S malováním jednoho pokoje v lázních pomáhá i sedmadvacetiletý Lukáš.

„Je to pro nás odměna, pracovat mimo věznici,“ popisuje svůj pohled na věc statný mladík, který pracuje mezi zaměstnanci najaté firmy. Pokud by to člověk nevěděl, ani by ho jako vězně netipoval.

„Něco si přivyděláme, a především z toho máme příjemný pocit,“ vysvětluje během malování. Když padne otázka na srovnání stravy mezi věznicí a lázněmi, jen se mu zablýskne v očích. „Nesrovnatelné,“ odpovídá bez rozmyslu.

Podle ředitele Ludvíka mají pro vězně práci minimálně na rok. Jen parky, které lázně spravují, mají 31 hektarů.

I přes prvotní obavy, jak vězni budou v ulicích na místní působit, je po půl roce jasné, že se podařilo najít společnou cestu.

„Jsme specifický provoz. Léčíme jen děti, proto jsme zavedli opravdu striktní opatření. Nicméně ten prvotní odpor každopádně byl. Dnes, když je obyvatelé vidí, tak vědí, že je za nimi už opravdový kus práce. Zatím jsme žádný problém neřešili,“ zmínil ředitel lázní.

Dodal, že si pro tyto případy vymínil s vězeňskou službou vždy jednoho dozorce, který na vězně po celou osmihodinovou směnu dohlíží.

Vězni zachraňovali Ostrov od náporu sněhu

Hned několik měst v kraji už práci vězňů využívá. Například Ostrov zachraňovali od náporu sněhu zkraje ledna právě vězni z Vykmanova.

„Naším interním sítem nepojde každý,“ konstatovala Zdeňka Stöckbauerová, mluvčí věznice ve Vykmanově. „Odsouzený určený pro vnější nestřežené pracoviště musí mimo jiné bezvýhradně dodržovat řád věznice,“ uvedla.

Roli ovšem hraje celá řada faktorů. Například délka trestu nebo čin, za který je vězeň ve výkonu trestu. „Ke každému se pak ještě vyjadřují vychovatelé věznice i psychologové,“ doplnila Stöckbauerová.

Věznice Ostrov má smlouvu s městem Jáchymov, které v současnosti zaměstnává čtyři odsouzené, a s firmou Marius Pedersen, která zajišťuje úklid v Ostrově a zaměstnává 14 odsouzených.

Podobné je to i v Karlových Varech, kde nyní chtějí počet zaměstnávaných vězňů zdvojnásobit.

„Jejich využití je pro nás efektivnější než využití lidí z veřejně prospěšných prací. Takoví jen nahodí lopatu a pak je půl dne nevidíte. Jsou tam z donucení. Za vězni je opravdu vidět odvedená práce, jsou rádi, že se dostanou ven. Nyní jich využíváme osm a dalších osm bychom rádi přivítali,“ potvrdil karlovarský náměstek primátora Čestmír Bruštík.

S vysokou pracovní morálkou vězňů souhlasí i ředitel Lázní Kynžvart Ludvík. „Dokonce jsme ukončili smlouvu s jednou externí malířskou firmou, protože to ti chlapci dělají daleko lépe,“ řekl.

Kromě měst mají zájem o zaměstnání odsouzených i soukromé firmy, pro které je to často jediná cesta, jak sehnat tolik potřebný personál.

„Naše nabídka práce vězňům je prospěšná jak pro ně, tak pro celou společnost. Pro nás je to zároveň zajímavá příležitost, jak řešit nedostatek zaměstnanců na českém trhu práce,“ říká Gabriela Kahounová, personální ředitelka ve společnosti DHL Supply Chain.

„Zaměstnávání vězňů je jedním ze stěžejních prostředků jejich resocializace,“ vysvětlil ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří Martin Klapper. Prací venku si řada odsouzených osvojí první pracovní zkušenosti a naučí se i návyky, jak se legálně dostat k penězům.

„Navíc díky výdělku ve výkonu trestu mohou plnit své závazky, jako je vyživovací povinnost, náhrady škod způsobených trestnou činností a v neposlední řadě i úhrady nákladů výkonu trestu odnětí svobody. V konečném součtu tedy toto vše znamená výchovu k řádnému, soběstačnému a odpovědnému způsobu života po propuštění z výkonu trestu,“ dodal ředitel věznice.