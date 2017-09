Města stojí o peníze z programu určeného na rozvoj opomíjených oblastí

Konkrétně v oblasti pro veřejné vysoké školství. „Díky tomuto programu bychom rádi zrekonstruovali dům bývalé školy Jana Palacha,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.

Za projekt město zaplatí 4,5 milionu korun. Oprava by podle hrubých odhadů mohla stát kolem 150 milionů. Od příštího akademického roku v něm začne působit 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která v krajském městě spustí několik let připravovanou výuku fyzioterapie.

Město sice už několik úprav v budově udělalo, podle primátora ale nejde o nic převratného. „Nezapomeňme, že ten dům je v naprosto zoufalém stavu, kromě nějaké výmalby a kosmetické úpravy fasády, když do něj nastupovala soukromá škola. Čili máme výbornou šanci zhodnotit městský majetek a pak jej samozřejmě dát k tomu účelu, kterému by měl sloužit,“ řekl primátor.

Karlovy Vary by chtěly s rekonstrukcí začít příští rok, proto chtějí mít už na podzim hotovou projektovou dokumentaci. Výuku studentů by podle primátora samozřejmě město během opravy zajistilo.

Kromě Karlových Varů uvažuje o zapojení třeba také Sokolov. Jeho vedení předpokládá, že by městu peníze z Restartu pomohly v případě nepřístupných domů nad kinem Alfa. Ty by chtěl Sokolov koupit.

„Buďto bychom je mohli zdemolovat, nebo bychom mohli získat dotaci na to, abychom z nich udělali obyvatelné domy,“ uvedl starosta Jan Picka.

Kromě toho město pomýšlí na Restart i v souvislosti s plánovaným nákupem pozemků od Českých drah. „Smlouva už je na spadnutí, jen dolaďujeme otázky kolem ekologických zátěží,“ uvedl starosta. V budoucnu by tam podle něj mohlo vzniknout zázemí pro dopravní terminál a haly s výrobou, která nebude rušit.

Hejtmanka Jana Vildumetzová uvedla, že úkolem kraje je nyní sledovat, které programy se otevřely. Nyní je to například program na regeneraci brownfieldů a jeho podmínky už města a obce v kraji dostaly. „Nás velmi trápí opravy silnic druhých a třetích tříd,“ zmínila.

Restart počítá s tím, že mezi kraje rozdělí na silnice celkem 500 milionů korun, kolik zbude na zdejší kraj, nelze ale přesně říct.

Tři kraje by měly prostřednictvím Restartu získat během tří let celkem 42 miliard korun. „Vláda České republiky má dluh vůči těmto třem krajům. Byly to těžební regiony, velký průmysl tam byl, a nakonec po odchodu velkých zaměstnavatelů tam lidé nemohou najít práci. A to si myslím, že je hlavní cíl této restrukturalizace krajů,“ řekla po schválení programu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Půjde o 65 konkrétních opatření, na která podle ní nemají kraje peníze.