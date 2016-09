Kaly z čističky vysušené unikátní metodou najdou využití v průmyslu

Ve stavebnictví, zemědělství či na výrobu energie bude možné použít vysušené čistírenské kaly z čističky odpadních vod v Karlových Varech. Zaručí to moderní technologie nízkoteplotního sušení kalů, jejíž zkušební provoz v těchto dnech končí.

Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary se tím připravuje na legislativu platnou od roku 2024. Vodohospodářská společnost je v České republice průkopníkem této technologie. Jinde ji zatím nenajdete.

Podle Antonína Jágla, ředitele VaK, sice nová technologie nepřinese výrazné snížení nákladů na sušení kalů, ekonomické hledisko však podle něj není nejdůležitější.

„Zatím to vypadá, že by to mohlo být zhruba stejně nákladné jako současná metoda. Dnes ale nesmíme hledět jen na ekonomickou výhodnost. Je to příprava na rok 2024, kdy už nebude možné na skládky dávat organický materiál, což kaly jsou. Musíme je dostat do podoby, v níž by šly použít i jinde,“ konstatoval Jágl.

Technologie podle něj zlepšuje kvalitu i hygienickou nezávadnost kalů, čímž vytváří podmínky pro další zpracování.

Kaly se vysuší z devadesáti procent

Doposud se kaly odvodňovaly pomocí odstředivek, které umožňovaly dosáhnout pětadvacetiprocentní sušiny. „V nové sušárně, která využívá horkého vzduchu, je to až 90 procent. Objem kalů vyvážených na rekultivaci skládek se tak sníží až na čtvrtinu,“ vyzdvihl hlavní přínos technologie Antonín Jágl.

Náklady na zpracování a zneškodňování kalů přitom podle jeho slov představují podstatnou část provozních nákladů čistírny.

Karlovarská čistírna zpracovává odpadní vody z Karlových Varů a dalších deseti okolních obcí. Celkem je na ni napojeno 60 tisíc obyvatel a řada průmyslových podniků.

„V poslední době se u nás prosadila legislativa proklamující snižování objemu ukládaných organických materiálů na skládkách. Zpřísňují se i požadavky na zajištění nezávadnosti kalů. Tím se problematizuje jejich využití v zemědělství,“ řekl Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

Sdružení se proto rozhodlo vyzkoušet novou nízkoteplotní technologii. „Tato metoda je v západní Evropě velmi rozšířená, ale u nás s ní zatím nejsou velké zkušenosti. Mohli jsme se ale spolehnout na technickou podporu našeho provozovatele,“ podotkl Hora.

Provozovatelem VaK Karlovy Vary je mezinárodní vodárenská společnost SUEZ. Karlovarská vodohospodářská společnost je průkopníkem moderních technologií. Na jaře letošního roku spustili v úpravně vody v Březové takzvanou ultrafiltraci. Systém dokáže z vody odstranit veškeré nerozpuštěné látky včetně těch, které způsobují její zakalení.

„Na druhou stranu ovšem umožňuje průchod rozpuštěného vápníku a hořčíku, tedy látek pro lidský organismus nezbytných,“ řekl o ultrafiltraci Josef Drechsler, člen realizačního týmu projektu. Díky němu mohou vodohospodáři omezit dodatečnou desinfekci chlorem na minimum.

Stejně jako investice do ultrafiltrace se ani nový horkovzdušný systém sušení čistírenských kalů neprojeví v ceně vody pro koncové spotřebitele.