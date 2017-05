Vyděrač bil muže násadou od koštěte a dupal po něm, zlomil mu dvě žebra

Incident se odehrál ve středu odpoledne. Spory o peníze vygradovaly v boj o život dvaašedesátiletého nájemníka. Toho vydíral o devatenáct let mladší muž.

„Ten přišel k poškozenému do pokoje a nejprve ho udeřil zezadu do hlavy, až poškozený upadl na zem. Napadený muž se snažil dostat z pokoje ven, ale to se mu nepodařilo. Obviněný ho zatáhl zpět a začal do něj kopat a dupat po něm,“ popsala praktiky násilníka krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Agresivnímu muži to pořád nestačilo, a tak popadl násadu od koštěte a několikrát s ní praštil svou oběť do hlavy. Při tom na muže vulgárně křičel.

„Když se šel poškozený po incidentu umýt, obviněný mu prohledal jeho oblečení, ze kterého vytáhl peněženku a mobilní telefon. S tím pak hodil o zem, když se o něj dožadoval jeho majitel. Poté mu pohrozil, že pokud mu nepřinese do večera 100 tisíc korun, zabije ho,“ uvedla mluvčí.

Napadený muž skončil v nemocnici s dvěma zlomenými žebry a dalšími zraněními. Mladšího muže kriminalisté obvinili z vydírání a ublížení na zdraví.

„Čeká v policejní cele na rozhodnutí soudu o vazbě. V případě prokázání viny mu hrozí až osm let vězení,“ dodala k případu Týřová.