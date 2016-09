Nový zákon o rušení nočního klidu vyvolává v kraji spíš neklid

Města a obce budou muset od prvního října pravidelně vydávat vyhlášky se seznamem akcí, které mohou přetáhnout dvaadvacátou hodinu. A to až rok dopředu. To vyvolává kritiku.

„Stát zbytečně zasahuje do našich povinností,“ zlobí se nad novou právní úpravou starostka Nové Role Jitka Pokorná.

Podle novely přestupkového zákona musí města a obce schválit na rok dopředu vyhlášku, ve které budou přesně vyjmenované akce, jež mají povolené ukončení až v nočních hodinách.

Pokud se vyskytne nějaká s dostatečným předstihem neplánovaná oslava, má smůlu. Bude muset skončit ve 22 hodin.

„Budeme ji zavádět od příštího roku, je to pro město zbytečně komplikované. Může se stát, že občan přijde s dobrým návrhem a my nebudeme moci pružně reagovat,“ myslí si o nové vyhlášce starostka Nové Role.

Podobně jako část jejích kolegů se domnívá, že především některé typy oslav nejdou předem naplánovat. Ať už jde o přenos sportovních zápasů či rodinné oslavy. To vše nyní bude muset v některých městech schvalovat zastupitelstvo.

„Normálně se scházíme jednou za tři měsíce, nyní budeme muset zřejmě zasedat častěji. Už jsme i spustili mezi lidmi informační kampaň, aby věděli co a jak. Jsem z toho otrávená, znepříjemňuje nám to život,“ dodala starostka.

Podobné je to třeba v Chodově. „Podle mého tohle vůbec poslanci neměli řešit. Opravdu budeme jen těžce reagovat na podněty našich občanů ohledně akcí. Po prvním říjnu tak budeme muset každý rok dopředu hlasovat o jednotlivých akcích,“ zoufal si starosta Chodova Patrik Pizinger.

Občane, ohlaš se rok předem

Nejvíce biti na tom budou samotní občané. Co nebude až rok dopředu nahlášené, bude protiprávní. Pokud tedy organizátoři koncertů zapomenou či budou chtít dodatečně zařadit nějaký koncert do plánu města, budou to mít složité. Dosud stačilo schválit výjimku.

„Nedokážu si představit, že jsem na koncertě v létě venku a vše bude muset skončit ve 22 hodin. To teprve vše začíná. Nikdy s tím nebyl problém, tak proč zase něco nového vymýšlí?“ ptá se František z Karlových Varů.

Krajské město ale novelu nepocítí. „Naše současná vyhláška z roku 2009 není v rozporu s novelou zákona. Ta stanovuje ochranu nočního klidu a také regulaci hlučných činností, neobsahuje možnost výjimek. Město je ani dosud nevydávalo. Novou vyhlášku kvůli udělování výjimek přijímat nepotřebujeme,“ odvětil za město mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Nedodržení nových pravidel se prodraží. „Za porušení nočního klidu hrozí sankce až pět tisíc korun při řešení na místě. Blokově až deset tisíc a při řešení opakování přestupku ve správním řízení až patnáct tisíc,“ uvedl sazbu v Karlových Varech Kopál.