Už žádné bonbony ani chipsy z automatu, nezdravé pamlsky zmizí ze škol

Bonbony, energetické tyčinky, žvýkací pendreky, ale třeba i koblížky, koláče nebo chipsy už by si ve školách děti koupit neměly.

Svačiny se změní v hnůj Zbytky svačin po školácích nechá karlovarská radnice likvidovat pomocí elektrického kompostéru. Jako první se této novinky dočkají děti ze školy Libušina. Na chodbách školy budou umístěny nové označené koše s biopytlíky na zbytky jídla a staré svačiny. Kromě jídla umí kompostér zlikvidovat také například ubrousky od jídla. Pytle do těchto košů se vyrábí z rozložitelných kukuřičných škrobů. Výsledný produkt se bude odvážet a vmíchávat do směsí zeminy, která následně může sloužit jako hnojivo do místních parků. Kompostér rozloží až 30 litrů jídla za 24 hodin. Cena jednoho zařízení se pohybuje kolem 300 tisíc korun, první město pořizuje za zaváděcí cenu 250 tisíc korun. Pokud se tato metoda osvědčí, likvidovali by se tímto způsobem také odpady ze školních jídelen a družin. V současné době se pro likvidaci zbytků v jídelnách nejčastěji používají drtiče a jídlo často končí v popelnicích.

„Je třeba omezit nezdravé prostředí ve školách a školských zařízeních. K prodeji bude možné nabízet pouze potraviny odpovídající svým výživovým složením zásadám zdravé stravy,“ nastínila mluvčí ministerstva školství Klára Bílá.

Úpravy se týkají škol s povinnou školní docházkou.

„Potraviny a nápoje, které si děti budou moci ve školách koupit, musí obsahovat jen omezené množství soli, tuku a cukru. S výjimkou čajů v nich nesmí být kofein ani energetické a povzbuzující složky,“ upřesnila Bílá.

Děti by tak ve škole měly utrácet jen za ovoce, zeleninu nebo šťávy.

„Populace tloustne. Zákazníky mohutně masíruje reklama, a tak děti často vyžadují jídlo, které pro ně není právě nejvhodnější. Je to ale na rodičích, zda podlehnou. Já vyhlášku schvaluji, přestože je každému jasné, že když budou děti chtít, tak si pamlsek koupí. Ale aspoň jej nebudou mít na očích,“ řekla chebská dětská lékařka Silvia Šuba.

Za obezitu a špatné stravovací návyky mohu často rodiče

Pediatr Jakub Heczko míní, že pokud je dítě obézní už v předškolním věku, problém není jen na školách. „Tady jsou na vině většinou rodiče,“ naznačuje.

Dětská obezita přináší i zdravotní rizika. „Hrozí problémy s kardiovaskulárním systémem a přetěžovanými klouby. Nehledě na to, že děti se často potýkají se sociální deprivací, protože ostatní se jim kvůli tloušťce posmívají,“ dodal lékař.

Školy, které MF DNES v regionu oslovila, o vyhlášce vědí. Řada z nich se jí snažila vyhovět už s předstihem.

„V současné době máme s ohledem na pitný režim ve škole barely s vodou. Nedávno jsme zkusili na základě přání školního parlamentu umístit na chodbě automat s bagetami, ale ani prodejci se to nevyplatilo, a tak jsme jej zrušili,“ řekla zástupkyně ředitele 3. základní školy Cheb Štěpánka Dostálová a dodala, že děti na prvním stupni dostávají vitamíny v rámci programu ovoce do škol.

„Ale ani zákaz sladkostí, ani ovoce do škol nebo hodina tělocviku navíc nic nezmůžou, pokud k tomu nebudou vedeny děti z domova. Bohužel, ze strany rodičů se někdy setkáváme s nepochopitelnými reakcemi. Když se učitelé snaží na problém upozornit a žádají, aby dětem nedávali do školy například kolu, rodiče se nás ptají, co je nám do toho, co dítě svačí,“ poznamenala Dostálová.

Podle jejích slov je problém i ten, že pokud je ve školní jídelně k obědu jako zákusek ovoce nebo jogurt, děti je hned za dveřmi vyhodí.

Automaty změní sortiment, nebo zmizí

Také ve školách, kde mají děti k dispozici automaty, se podle ředitelů jejich provozovatelé musí postupně vyhlášce přizpůsobit.

„Bufet u nás v současnosti neprovozujeme, sháníme provozovatele. V automatech je možné koupit například racionální tyčinky. Upozornili jsme provozovatele, že musí sortiment upravit nebo automaty odstranit,“ uvedl zástupce ředitele Gymnázia Cheb Jan Žídek.

Stravování žáků 1. základní školy v ulici Masarykova v Ostrově zajišťuje společnost Scolarest, dodává jak obědy, tak svačiny.

„Firma už omezila fit tyčinky a sladké limonády. Postupně bude nabídku upravovat tak, aby do stanovené doby nařízení vyhověla,“ uvedl ředitel školy Helmut Harzer.