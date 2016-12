Velkým firmám se v Karlovarském kraji daří, lidé to poznají na výplatách

Jak se změní platy ve velkých společnostech regionu Sokolovská uhelná

Zaměstnanců : 3120

Průměrný plat : v roce 2017 překročí 32 000 korun

Výhled : Společnost prošla restrukturalizací a stejně jako její dceřiné firmy přibírá nové zaměstnance. V závislosti na ekonomických výsledcích by mohla mzdy zvýšit o víc než 2,5 procenta, která zaručuje před Vánocemi podepsaná kolektivní smlouva.

Zaměstnanců : Witte Nejdek 2000, Witte Ostrov 300

Průměrný plat : 29 000 korun

Výhled : Rok 2016 byl pro firmu velmi úspěšný, v rozvoji chce pokračovat i v následujícím roce.

Zaměstnanců : 670

Průměrný plat : na 19 000 korun

Výhled : Společnost má za sebou rok bez větších výkyvů. Pro příští rok má stejný cíl, a pokud nedojde k nějakému otřesu na trhu, i příští rok by pro ni měl být stabilní.

Zaměstnanců : začátkem roku 315

Průměrný plat : 29 500 korun

Výhled : Tržby za rok 2016 budou vyšší než v roce 2015 zejména díky lepším prodejům v České republice, kdy byly 391 milionu Kč. Do roku 2017 je vedení společnosti v plánech opět optimistické. Moser čekají také oslavy 160 let od založení sklárny. U této příležitosti připravila výroční kolekci výrobků Moser, kterou představí na akcích v tuzemsku i v zahraničí.

Zaměstnanců: 602

Průměrný plat: 22 130 korun

Výhled: Společnost v příštím roce plánuje zvyšování mezd, u některých profesí až o desítky procent. V prvním pololetí přidá plošně 4 %, další platové úpravy budou záležet na ekonomických výsledcích.