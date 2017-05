V čem chodil Mattoni nebo císařovna Sissi. Kostýmy přibližují dávné časy

„Nacházejí se ve třech různých fundusech. My jsme vybírali z toho, který má Česká televize. Cílem výstavy není jen seriál připomenout, ale také ukázat tři různá období, během kterých se odehrával,“ uvedl Pavel Novák, zástupce Karlovarských minerálních vod, které muzeum loni otevřely.

Kostýmy do Kyselky vybírala rovněž jejich autorka Andrea Králová. Snažila se, aby se do expozice dostaly ty, které nosily hlavní postavy seriálu. Je mezi nimi jak oděv Mattoniho v podání Davida Švehlíka, tak třeba dvoje šaty mladé a starší císařovny Sissi. Ty patřily mezi nákladnější, a to i vzhledem k množství módních doplňků. Jedny nosila herečka Kristýna Nováková, druhé její kolegyně Barbora Lukešová.

„Seriál zahrnoval šedesát let Mattoniho života. Začal v polovině 19. století a skončil v roce 1910, kdy Mattoni umírá. Během této doby se třikrát proměnila móda,“ řekla Andrea Králová.

Začátek životopisného snímku provází monumentální móda biedermeieru, kterou střídá období elegantní turnýry. Ta zúžila sukni zepředu i ze stran a ponechala pouze úzkou konstrukci podpírající zadní část sukně. Postupně odstranila konstrukci úplně a nahradila ji pouze vycpávkou nazývanou honzík.

Poté už nastupuje móda přelomu století typická větší jednoduchostí a pohodlností. „Chtěli jsme najít i kostýmy pro různá časová období, to znamená oděvy slavnostní, večerní, nebo třeba vycházkové, abychom ukázali čas a styl nošení,“ řekla Andrea Králová.

Autoři se všechny šaty snažili co nejvíce restaurovat, případně ušít co nejpřesnější repliky. Používali k tomu výhradně dobové materiály, třeba brokát nebo hedvábí, krajky vybírali staré.

Nezbytnou součástí bylo i spodní prádlo. To dámské tvořila košilka, ke které se posléze přidaly ještě kalhoty s nohavičkou. Na tento základ dámy navlékaly další vrstvy, teprve pak si braly samotné šaty.

„Lidé chodili dokonale oblečeni a byl na ně hezký pohled. Některé herečky mi ale říkaly, než aby se během dne čtyřikrát převlékly, raději by snad zůstaly doma,“ prozradila Andrea Králová. Zároveň zmínila, že dámám z vyšších vrstev pomáhaly s oblékáním i dvě komorné.

Výstava kostýmů bude ve stálé expozici muzea k vidění během celé sezony. Návštěvníkům ukáže i další zajímavosti z natáčení. Třeba to, zda měl dobové spodní prádlo i komparz nebo jaký největší počet komparzistů najednou musel tým obléknout.