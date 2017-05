Počítačový pravěk v muzeu. Školáci uvidí, co je to disketa nebo kazeta

Značky jako Commodore nebo Amiga dnes už znají většinou jen počítačoví nadšenci. „Právě to se snažíme změnit. Například disketu či kazety děti už neznají. Dokonce se nás jedni školáci i ptali, jestli už dříve byly počítače Apple dotykové,“ komentoval s úsměvem ředitel muzea Michael Rund.

Kromě výkladů a prezentace je pro návštěvníky připravena herna s dobovými hrami jako Prehistorik nebo starší Pacman. Pamětníci si mohou připomenout více než 400 her.

„Hodně se nám to osvědčilo. Děti se sice hrám i grafice trošku smějí, protože z dnešního pohledu jsou to pro ně kostičky, ale vždy je zabaví,“ uvedl Rund s tím, že výstava je putovní a je zapůjčena z litomyšlského muzea.

Krom počítačů, grafických karet nebo konzolí jsou vystaveny i herní časopisy z přelomu století, jako Excalibur nebo Score a Level. „Zajímavostí pro naše návštěvníky je i to, že hry se u nás v devadesátých letech většinou šířily díky pirátství, protože byly příliš drahé a za komunismu se u nás ani neprodávaly. Kazety a diskety se vyměňovaly osobně nebo posílaly poštou,“ prozradil Rund s tím, že tato informace vždy překvapí.

Výstava bude k vidění v sokolovském zámku až do 9. července. „Otevřeno máme od středy do neděle a to od devíti do pěti s tím, že od dvanácti do jedné je pauza na oběd. Pro větší skupiny není problém otevřít i v pondělí nebo úterý,“ pozval případné zájemce ředitel muzea.