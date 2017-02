Narkoman měl absťák, s barmanem smýkal po podlaze a venku zkopal muže

Devětatřicetiletý muž z Chebu navštívil ašskou hernu na sklonku loňského roku. Chvíli jen tak seděl u stolu, pak ho chytil amok, vstal a zaútočil na barmana.

„Obviněný muž nejprve napadl obsluhu herny. Poškozeného povalil na zem, smýkal s ním po podlaze a pak jej opakovaně udeřil pěstí do hlavy,“ popsala incident policejní mluvčí Věra Hnátková.

Zatímco bezmocný barman ležel na zemi, násilník mu ještě stihl ukrást mobilní telefon a z herny utéct. Venku ale v řádění pokračoval.

„Na chodníku napadl dalšího muže, kterému nejprve zasadil ránu do hlavy. Poškozený upadl na zem, kde do něj obviněný kopal a bil ho do hlavy,“ uvedla mluvčí.

Oba napadené muže musel ošetřit lékař. Útočníka už chebští kriminalisté dopadli a obvinili ho z těžkého ublížení na zdraví, krádeže a výtržnictví. „V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži až desetileté vězení,“ dodala Hnátková.