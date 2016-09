Paintball, minecraft, ale i tanec nebo youtubering. Kroužky, které letí

„Ještě neskončil náborový měsíc, ale už nyní vnímáme velký zájem o pohybové kroužky. Hodně se za poslední roky zvedl zájem například o street dance,“ potvrdil za chebský DDM Sova Jiří Holeček.

Přesto i sázka na novinku může v uvozovkách vzbudit šílenství. „Měli jsme přihlášky už během léta. Nejvíce na odbyt šla novinka, a to kroužek Nerf (zbraň, která vystřelí pěnovou šipku až na vzdálenost 20 metrů - pozn. red.). Dále pak klasika, tedy atletika a taneční kroužky,“ přiblížila zástupkyně ředitele Jana Špačková z DDM Sokolov. Jak dodala, letos se podařilo otevřít i bylinkový či včelařský kroužek.

Z nabídky kroužků Kolik rodiče zaplatí NERF 750 Kč

Paintball 750 Kč

Včelaři 360 Kč

Akvabely 2000 Kč

Geocacher na lovu 200 Kč

Minecraft 400 Kč

Youtuber 300 Kč

Motokáry 1000 Kč

Kanoistika 600 Kč

Ani v Ostrově nechtějí zůstat pozadu, a tak vyrukovali s novinkou v podobě kroužku youtuber, kde se děti naučí pracovat s kamerou a nahrávat videa na internet. S moderními prvky začali v Ostrovském MDDM už v minulém roce, kdy spustili kroužek Minecraft (populární hra, kde si hráči sami vytváří svůj svět).

„Byl a stále je o to velký zájem. Nově jsme také otevřeli kroužek akvabel. Trošku jsme se báli, jestli bude zájem, ale už máme 18 přihlášených,“ sdělil Miroslav Faktor.

Jako novinku nabízí Dům dětí a mládeže Sova Cheb moderní jojování, kdy se mladí nadšenci naučí doslova žonglovat s klasickou hračkou. Kromě dětí se v Chebu zaměřují i na dospělé. „Jóga pro důchodce či taiči je velmi oblíbené,“ dodal Holeček.

Návrat do minulosti naopak hlásí karlovarský DDM. „Letos po dlouhé době otevíráme dva kroužky, které tu v minulosti fungovaly. Jedná se o kanoistiku a také o letecké modeláře. Především tady doufáme, že u dětí probudí chuť ke stavění a časem to pomůže rozvoji průmyslu,“ věří ředitel karlovarského MDD Miroslav Wimmer.

V Karlových Varech se nabízí i možnost kroužků motokár, má to ale jednu vadu, chybí dráha. „Děti se tak naučí o motokáru starat a udržovat ji. Pokud ale na ni chtějí vyrazit, musí si najít komerční okruh. Už jsme o tom jednali s městem i s krajem, ale místo není,“ odvětil Wimmer.

Všechny oslovené organizace se ale shodují, že jim chybějí lektoři. Důvod je prostý, každý, kdo vede mimoškolní aktivity, musí mít pedagogické minimum. To obnáší přibližně 60 hodin teorie a pak zvládnutí testů.

„Sami si u nás děláme školení. Ale každý na to nemá čas. Už se nám i stalo, že přišel dlouholetý rybář, že by rád vedl kroužek, ale tohle ho odradilo. Říkám, je to těžké, ale daří se nám to zvládat,“ uvedl Holeček.

Po lektorech si zoufají i v Karlových Varech. „Rádi bychom více navrátili tradici modelářům. Dříve to bylo běžné, ale najít odborníky, kteří to navíc umějí předat dětem, je těžké. Pokud nějaký takový je, bereme ho všema deseti,“ vzkázal potenciálním zájemcům Wimmer.