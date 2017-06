V Puppu už si nezapálí ani Bartoška. I když je prezident

Na kávu s cigaretou chodily každý den o přestávce v práci. Ve středu, kdy začal platit takzvaný protikuřácký zákon, už nepřišly.

„A asi už nepřijdou, podle toho, co říkaly,“ posteskl si číšník Marek Vejvančický, který dvě pravidelné návštěvnice restaurace Panoptikum v centru Karlových Varů běžně obsluhoval. A podobných příběhů byly plné hospody.

„Kolegyně úderem půlnoci sklidila ze stolů všechny popelníky. A rázem byla v baru sama,“ popsala zkušenosti parťačky z přelomového okamžiku Lenka, barmanka non stop baru a herny v Karlových Varech. Ani dopoledne, kdy se ujala služby, to nebylo o moc lepší.

„Normálně mám touhle dobou tržbu přes tři tisíce. Dnes asi čtyři stovky,“ naštvaně prohlásila. Na snížení tržeb si ovšem nestěžuje sama. Podobně to vidí všichni hostinští v regionu.

Skalní štamgasti je ovšem na holičkách nenechají. I když skřípou zuby a ve středu vesměs bez nálady posedávali u „svých“ stolů. „Zapálit jsem si byl venku už asi pětkrát,“ posteskl si štamgast pivnice Pupík v srdci krajské metropole.

Zákaz kouření jej ale od návštěv oblíbeného podniku neodradí. „Jenom nevím, jak to budu dělat v zimě. Už dnes mě docela zebou nohy,“ s nadsázkou v parnu komentoval povinnost odcházet za cigaretou ven muž, kterému kamarádi říkají Vršíček.

Zákon budu respektovat, ale kouřit nepřestanu, říká Bartoška

Jeden z nejznámějších českých kuřáků, prezident Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Jiří Bartoška, je v komentování nového zákona skoupý na slovo. „Nedávám k tomu žádná prohlášení. Je to zákon, tak se ho budu držet. Ale kouřit kvůli němu nepřestanu,“ řekl pouze.

Nic jiného, než odpustit si neodmyslitelnou cigaretu, mu ostatně nejspíš nezbude. Karlovarský Grandhotel Pupp, který je jedním ze středobodů festivalového dění, je totiž už striktně nekuřácký. „Nezapálí si u nás ani pan Bartoška,“ potvrdila ředitelka hotelu Andrea Pfeffer - Ferklová.

Zastánců nové zákonné normy je v hospůdkách a pivnicích poskrovnu. Nekuřáci, kteří do podobných podniků chodí, názorově „drží basu“ s kamarády kuřáky. Zastánci nekouření už dříve přesídlili do podniků, kde je popelník na stole spíš urážkou.

„Je příjemné přijít domů a nepáchnout od kouře,“ tvrdí například Petra Kozičková, která s kolegyní už několik let v Karlových Varech provozuje nekuřáckou restauraci Freedom Café. Podnik založila i proto, že skalní nekuřák neměl před několika lety prakticky kam zajít.

Pro zákaz kouření jsou i lékaři. „Z profesního pohledu je to určitě dobře. Stejně jako by byl třeba zákaz bůčku, či slazených nápojů,“ s trochou nadsázky komentoval zákaz kouření primář kardiocentra Karlovarské krajské nemocnice Alexandr Schee. Na druhou stranu má ale pochopení i pro zastánce kouření. „Nemůžu si odpustit svůj soukromý názor, že je to zásah do svobod,“ dodal.

Za zásah do soukromí považují krok zákonodárců jak někteří hospodští, tak kouřící návštěvníci podniků. „Vláda nám podráží nohy na všechny strany,“ rozčiloval se Miloš, kterého zákon vyhnal s cigaretou před hospodu. Tvrdí, že šéf té „jeho“ domovské pro stálé hosty - kuřáky něco vymyslí. „Slíbil to,“ nejistě doplnil.

Podobně smýšlí i Rostislav Čech, majitel pivnice U Holanky v Jáchymově. „Prostě zamknu, a s kamarády si zapálíme. Co se děje po otevírací době, může být každému jedno,“ nastínil svůj plán, jak zákon obejít.

Podle odborníků to ale tak jednoduché mít nebude. „Myslím, že u stravovacích provozů vůbec nezáleží na tom, jestli je to veřejně přístupné místo, nebo není. Může být rezervováno pro uzavřenou společnost, může být po zavírací době, ale stejně zákon platit bude,“ vyjádřil se pro MF DNES právník Tomáš Kindl, který se takzvaným protikuřáckým zákonem zabývá.