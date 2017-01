Budoucí žáci jdou k zápisu později, ředitelům to může narušit plánování

„Jsem rád, že jsou zápisy posunuté. Nejsem psycholog, takže to nemám ničím podložené, ale myslím si, že možná bude méně odkladů,“ řekl Jan Poula, ředitel karlovarské základní školy v Poštovní ulici.

Zatímco ještě v lednu se podle něj může zdát, že je dítě zralé na odklad, v dubnu už tomu tak být nemusí. Novinka navíc škole uleví i z provozního hlediska. Když se zápisy konaly v lednu, končili učitelé pololetí a konaly se pedagogické rady. Dubnový termín pro ně proto znamená méně stresu.

„Malý problém vidím v tom, že pokud rodiče uvažují o zápisu a mají podezření, že by nemusel klapnout, měli by už teď oslovit poradny. Potvrzení by měli přinést už k zápisu,“ uvedl Jan Poula.

Vzhledem k tomu, že se do českého školství prodrala inkluze, poradny by podle něj nemusely vše stíhat.

Strach z toho ale nemá ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Karlovy Vary Jolana Mižikarová. „Pro nás jsou zápisy v dubnu v pořádku. Tím, že tam máme termín do 31. května, kdy můžeme eventuálně rozhodnout o odkladu, tak se moc nemění,“ ujistila.

Na vyřízení odkladu je velmi krátká doba, říká ředitel školy

Například ale ředitel 4. základní školy v Chebu Miroslav Kříž by potvrzení z poradny potřeboval v ideálním případě hned v dubnu.

„Žáci, kteří chtějí odklad, mají velmi krátkou dobu, aby měli potvrzení z poraden. Já jej do dubna potřebuji, protože hlásíme na kraj, že třídy budeme otevírat, musíme o ně žádat, musím postavit úvazky a hlavně nevím, kolik budu mít prvňáčků,“ popsal úskalí novely, která mu trochu narušila plánování.

Uvítal by osvětu mezi rodiči. „Pokud mají pochybnosti, zda je dítě už zralé a podobně, měli by už nyní zajít do poradny a k zápisu přijít s tím, že budou žádat o odklad,“ řekl.

Zásadní problém s dubnovými termíny nevidí Martina Kheilová, která řídí Základní školu, mateřskou školu a praktickou školu Karlovy Vary. Její součástí je i speciální pedagogické centrum a Martina Kheilová se domnívá, že vyřizování odkladů nemusí být pro specialisty úplně snadné.

„Náročné to bude zvláště z toho důvodu, že v Karlovarském kraji je nedostatek psychologů a speciálních pedagogů do školských poradenských zařízení. Mám s tím sama zkušenosti,“ zmínila.

V kraji není vysoká škola a absolventi zaměření na speciální pedagogiku zůstávají ve větších městech. „Já i paní Mižikarová máme stejný problém, a to nabrat kvalitního speciálního pedagoga nebo psychologa do našich školských poradenských zařízení,“ uvedla.

Nejlepší kvalifikaci by podle ní měl ten člověk, který někdy učil, neboť má umět poradit školám. Zapracovat někoho, kdo neučil, je totiž podle Martiny Kheilové velmi náročné.

Radnice měst v kraji mají zatím odhady toho, kolik by k zápisům mohlo dorazit dětí. Například v Karlových Varech by jich mohlo být zhruba 400.

„K zápisům se ale dostaví i děti s trvalým bydlištěm mimo Karlovy Vary, ale jejich počet neumíme bohužel ani odhadnout. Očekáváme, že tak jak klesají počty narozených dětí, dostaví se také méně dětí než v předchozích letech,“ uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

V roce 2014 dorazilo celkem 636 dětí, v roce 2015 jich přišlo 617. Z toho bylo 516 dětí s trvalým bydlištěm v krajském městě a 101 s bydlištěm mimo něj.