Zdravotní sestry se bojí pomoci zavřenému infekčnímu oddělení

ve zpravodaji Iniciativy sester

Dnes máme jedinečnou šanci, jak politiky a vedení k co nejrychlejšímu řešení krize donutit. Naše další sebeobětování se by jim jen umožnilo od řešení a odpovědnosti opět utéct. Tu šanci si nedejme vzít. Nedejme si ji vzít ani těmi zaměstnankyněmi, které uvažují o „výpomoci“ na infekčním buď kvůli zalíbení se vrchnosti, nebo kvůli vidině krátkodobého finančního přilepšení si (kvůli kterému by sabotovaly náš boj za dlouhodobé, jisté a výrazné přidání do základů).

Zdroj: Zpravodaj Iniciativy sester č. 9