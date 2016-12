Podraží jízdné i voda, stejné zůstanou v roce 2017 jen ceny tepla

Jenomže právě to, že klesá spotřeba, tedy že lidé vodou šetří, má paradoxně za důsledek její zdražování. „Pro rok 2017 to bude v průměru o 1,7 procenta na vodném i stočném,“ konstatoval Antonín Jágl, ředitel akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

Ta je největším dodavatelem pitné vody v regionu. Podle Jágla má 120 až 130 tisíc odběratelů. V praxi to znamená, že za kubík vody zaplatí lidé napojení na rozvody karlovarské společnosti 75,87 koruny. To je o 1,26 koruny více, než odběratelé viděli na faktuře v letošním roce.

Vedle poklesu spotřeby se na zvyšování ceny podílí podle Jáglových slov ještě více faktorů. „Například to, že roste cena surové vody. Pro rok 2017 ji Povodí Ohře navýšilo o pět procent,“ upřesnil Jágl. A pak si chce společnost udělat „strýčka“ na investice. V nadcházejícím roce by to měla být ultrafiltrace vody na Tachovsku.

Na investice budou střádat i v Chebu. Tamní dodavatel vody, společnost Chevak, pro příští rok zdraží pouze stočné o 1,50 koruny bez daně, tedy o 1,73 koruny s daní. Cena za kubík vody tedy po Novém roce povyskočí na 86,83 koruny.

„Společnost velkou část svých příjmů investuje zpět do svého majetku s důrazem na obnovu zejména trubního vedení, čerpací stanice, úpravny vod a čistírnu odpadních vod,“ konstatoval Steffen Zagermann, předseda představenstva Chevak. V nadcházejícím roce se firma chystá investovat například 50 milionů do čističky v Mariánských Lázních.

Kvůli zvýšení platů řidičů zdraží autobusy

Nařízení státu o zvýšení platů řidičů autobusů se negativně dotkne cen jízdného v městské hromadné dopravě. Podle dosavadních náznaků tomu tak bude minimálně v Sokolově a Chebu, kde MHD provozuje společnost Autobusy Karlovy Vary. Podle ředitele Zdeňka Suchana firma zvýšené mzdové náklady ze svých zdrojů neutáhne. Proto žádá města o větší příspěvky.

„Jsme teď v roli prosebníků. Krok, který děláme, je velmi nestandardní,“ uvedl Zdeněk Suchan s tím, že vedle měst jedná společnost o zvýšení dotací také s krajem. Ten objednává a platí meziměstské a příměstské linky.

Například v Chebu žádá společnost na příští rok o 700 tisíc korun víc. „Celou věc jsme projednali v radě a navrhujeme, aby část zvýšených nákladů, konkrétně 300 tisíc korun, zaplatilo město, a zbytek cestující,“ uvedl chebský starosta Petr Navrátil.

Nejvíce by to měli pocítit ti, kteří v Chebu za autobus platí hotovostí. Návrh totiž zní zdražit jednotlivé jízdné z 12 na 20 korun. Připlatili by si ovšem i ti cestující, kteří v autobusech využívají čipovou kartu. Ovšem podstatně méně. Jenom dvě koruny.

Zvýšení mezd se dotkne i hospodaření Dopravního podniku Karlovy Vary. Na cenách jízdného se ovšem tyto zvýšené náklady neodrazí.

Teplo bude i nadále za stejné ceny

Pro domácnosti může být potěšující, že za teplo i v nadcházejícím období zaplatí stejně. Minimálně v Karlových Varech a v Ostrově budou ceníky za teplo příští rok totožné s těmi letošními.

„Máme několik odběrných kategorií. Veřejnost ovšem nejvíce zajímá to, kolik za teplo zaplatí běžná rodina. Cena se oproti letošnímu roku nemění a nadále zůstává 587 korun s daní za gigajoule dodaného tepla,“ potvrdil Radek Havlan, ředitel Ostrovské teplárenské.

Bez jakýchkoliv změn zůstává pro rok 2017 i ceník karlovarské teplárny.