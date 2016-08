Kraj hledá, kde by vystavil unikátní trámy objevené na Vladaři

Z regionu pak putoval objev do švýcarského Lausanne, kde se nachází specializované pracoviště na záchranu historických dřev. Konstrukce se chystají na cestu koncem října, jenomže uložit je nebude úplně jednoduché.

„Původně existovala domluva, že si je vystaví Západočeské muzeum v Plzni. Ta už ale neplatí, protože se konzervování protáhlo. Expozice je tam dávno jiná a kraj se má o nález nyní postarat,“ vylíčil situaci hejtmanův náměstek pro kulturu Petr Zahradníček.

Plné auto unikátních nálezů

Jde přitom o avii konstrukcí, přičemž některé z nich jsou opravdu dlouhé. Petr Zahradníček se tedy pustil do hledání prostor, kam složit trámy vyrobené z dubů pokácených před 2500 lety.

Jednou z možností je přitom žlutické muzeum, které patří kraji coby pobočka Muzea Karlovy Vary. Jak ale náměstek před časem naznačoval, město by si v případě zájmu mohlo vzít muzeum pod sebe. To samé udělá na podzim i Nejdek.

Podle starosty Žlutic Václava Slavíka ale žádná taková dohoda zatím neexistuje a on sám by byl rád, pokud by trámy našly v tamní expozici nový domov.

„Potřebujeme sem trochu přitáhnout turisty a tohle je přesně ten koncept, kterého bychom se chtěli držet – tedy vystavit věci, které pocházejí z našeho nejbližšího okolí. To je i případ kancionálu,“ řekl.

Chybí výstavní prostory

Plán ovšem naráží na to, že město nemá pro takové unikáty odpovídající prostory. Přichystalo sice projekt na rekonstrukci muzea, už našlo i zdroje, jenomže trámy dorazí do kraje za několik měsíců.

„Myslím, že u nás to není otázka půl roku, ale třeba by se někde našel prostor. Byl bych rád, kdyby tady o Vladaři nějaká pořádná expozice vznikla, ať už budeme muzeum provozovat my nebo zůstane karlovarskému muzeu,“ uvedl starosta. S Petrem Zahradníčkem už mají na začátku příštího týdne domluvenou schůzku a chtějí si prostory prohlédnout.

Výzkum na Vladaři prováděl pražský archeologický ústav, Západočeské muzeum v Plzni, Katedra archeologie Západočeské univerzity v Plzni a Muzeum Karlovy Vary. Podmínky, aby mohl nález zůstat kraji, tehdy dojednával karlovarský archeolog a primátorův náměstek Jiří Klsák.

„Nyní, když se převážejí do Čech, se o ně musíme postarat. Máme sice představy, že část by se mohla objevit v expozici karlovarského muzea, které s tím i počítá, ovšem dřev je hodně, navíc jsou často i čtyřmetrová,“ řekl Jiří Klsák.

Je podle něj nutné, najít prostor se stálou teplotou a relativně stálou vlhkostí, který by odpovídal podmínkám pro konzervovaná dřeva. Jde o oříšek, který nyní musí rozlousknout jak majitel nálezu, tak jeho správce. Z archeologického hlediska se přitom jedná o významnou věc. V roce 2010 o nálezu zástupci Archeologického ústavu Akademie věd řekli, že je unikátní co do rozsahu v evropském, ne-li světovém měřítku.

