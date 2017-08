Příroda dává zemědělcům zabrat, mohou sklízet jen dva dny v týdnu

Na jaře, kdy obilí potřebuje hodně vláhy, bylo sucho. A nyní, kdy má z polí mizet do sil, jsou deště. „Je to všechno úplně naopak,“ potvrdil vrtochy přírody Josef Erhard, ředitel Agrární komory Karlovarského kraje.

Současné počasí podle něj nahrává spíš kukuřici. „Ta je jako hrom. Ale s obilím je to horší. Zrno je co do velikosti dvoutřetinové, což se odráží na litrové váze, která je rovněž mnohem menší,“ přiblížil problémy zemědělců Erhard.



S jeho slovy se zcela ztotožňuje i Vladimír Matějů, výrobní ředitel Statku Bor ZEOS. „Kvůli počasí můžeme sklízet zhruba dva dny v týdnu. A to jsme asi v půlce, zbývá nám sklidit ještě asi 300 hektarů osetých ploch,“ popsal situaci regionálního zemědělského družstva Matějů.

Teď je pro ně prvořadé sklidit ječmen. „Začíná propadat, takže jej musíme rychle dostat dolů. Potřebovali bychom současně sklízet i pšenici, ale ta musí počkat,“ konstatoval výrobní ředitel statku.

Všechny tyto problémy se podle něj projevují jak v menším výnosu, tak ve snížené kvalitě obilovin. „Není to žádná hitparáda,“ posteskl si Matějů.

„Ale hlady neumřeme,“ ubezpečil veřejnost Josef Erhard. „Jako republika moc obilí nepotřebujeme. A to potravinářské si dovezeme,“ dodal.