Žena nařkla policistu z napadení, za křivé obvinění jí hrozí osm let

14:02 , aktualizováno 14:02

Až osm let vězení hrozí ženě, která křivě obvinila policistu z napadení. Podle výsledku vyšetřování si totiž vymyslela, že ji bil pěstí do obličeje a kopal do břicha.