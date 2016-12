Zvlněné podlahy, narušené základy. Zimní stadion v Chebu poškozuje voda

Působení vody má za následek například vzdouvání podlah v šatnách. Co je ale horší, její tlak narušuje železobetonové základové konstrukce stadionu. Město nechalo zpracovat hydrogeologický průzkum, který potvrdil, že situace je skutečně vážná a musí se řešit. Jinak hrozí sportovišti statické problémy.

„Potvrdilo se to, čeho jsme se obávali. Kontrolní vrt se brzy začal plnit vodou. Do několika hodin voda vystoupala až do výše čtyř metrů, což je vlastně už nad základy stadionu. Prokázalo se, že ten ohromný tlak vody na základy sportoviště skutečně působí. S tím se bude muset něco dělat,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Hojda. Netají se tím, že náprava bude složitá, drahá a nijak rychlá.

„Odborníci nám navrhují, že bychom měli nejprve zjistit, odkud voda teče, kam odtéká, kolik jí vlastně je a jak rychle proudí. Dalším zásadním momentem je statické posouzení stavby stadionu. Budeme se muset podívat, co voda udělala se základy. Teprve pak přijdou na řadu další opatření, budování drenážních systémů a podobně. Odhaduji, že to bude stát přibližně 13 až 15 milionů,“ řekl Hojda.

Voda působí agresivně na betonovou konstrukci

Konečná suma se bude odvíjet od toho, v jakém stavu jsou základy sportoviště. Odborníci vypočítali, že voda, která pod stadion proudí z Dyleňské ulice, je agresivní k betonové konstrukci. V případě oceli se dokonce vyznačuje velmi vysokou agresivitou. A to by mohl být problém.

Základy od roku 2002 nenesou jen samotné ledové plochy a přízemní šatny, ale také velkorysé zastřešení a rozsáhlé zázemí pro veřejnost, sportovce a personál, který provoz stadionu zajišťuje.

Firma doporučila i technický průzkum sklepů bývalého pivovaru. A to i těch, které byly při demolici zasypány. Zkoušky prokázaly, že právě odtud ke stadionu stéká nezanedbatelná část podzemních vod.

Pokud by na místě pivovaru měly vyrůst městské lázně, firma varovala, že ani tam nejsou podmínky ideální. Georadar objevil několik podzemních dutin, pravděpodobně chodeb, které bude nutné nejprve prozkoumat a poté zasypat. Kromě toho bude muset architekt najít způsob, jak se už při zakládání stavby vypořádat s agresivní tlakovou podzemní vodou.