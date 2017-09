Zloděj prohledával domy, ale nic neukradl. Teď mu hrozí tři roky vězení

Vydrž dvě hodiny nepřetržitě chrlit vodu a máš splněno. Tak by se v jednoduchosti dal shrnout cíl cvičení Forest Fires, které pro sebe i pro kolegy z jiných... celý článek

V Karlových Varech chystají změnu vyhlášky, která by měla umožnit vjezd všem čistokrevným elektromobilům do lázeňské zóny zdarma. A to přesto, že ve správním... celý článek