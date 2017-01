Zloděj vykrádal dům, v němž dříve pracoval. Vzal šperky za půl milionu

Dům, který si sedmatřicetiletý muž vyhlídl, stojí v malé krušnohorské obci. Poprvé se do něj vydal krást na konci listopadu.

„Ze šperkovnice tehdy odcizil několik prstýnků a řetízků a poté z domu odešel. Zloději byl dům známý, neboť v něm v minulosti prováděl stavební práce,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

O měsíc později se zloděj do domu vrátil a kromě šperků vzal i alkohol, kosmetiku a z peněženek majitelů i peníze a platební karty. „S těmi se pak pokusil vybrat hotovost z bankomatu, naštěstí se mu to ale nepodařilo,“ řekla Týřová.

O pouhé dva dny později se do domu vydal do třetice, vyrušila ho ale majitelka, která právě přijela domů, a tak utekl, aniž by stihl něco ukrást.

„Odcizené šperky muž prodal a získané finanční prostředky utratil. Některé ukradené věci vydal policistům. Celkem poškozeným majitelům domu způsobil škodu necelého půl milionu korun,“ doplnila mluvčí.

Karlovarští kriminalisté nyní muže obvinili z krádeže, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také z porušení domovní svobody. Jelikož způsobil vyšší škodu, hrozí mu také vyšší trest, a to až pět let vězení.